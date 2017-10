Vara: "La policía y la Guardia Civil salen de Cataluña como perros, cuando fueron a defender la legalidad"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha criticado que los policías nacionales y guardias civiles desplazados a Cataluña "estén teniendo que salir de los hoteles como perros", cuando fueron "a defender la legalidad" por orden de los jueces y fiscales.

Ha mostrado su rechazo a la "violencia" de las cargas policiales, a lo que suma que “también hay que rechazar todo tipo de actitudes violentas, que también las hubo, porque parece como si hubiera habido heridos de primera y de segunda".

Apunta a los heridos en la Policía Nacional y la Guardia Civil, "que no han salido en las imágenes, que fueron escupidos, amenazados y que están hoy escondidos y teniendo que salir como perros de hoteles de Cataluña".

"De esos de los que nadie habla ni se acuerda, que estaban allí no por ser ellos, sino por ser nosotros y nos representaban en defensa de la legalidad". Dice que si fuera policía nacional o guardia civil, "estaría muy preocupado de que me estén dejando abandonado de la manera en la que se está dejando abandonado", tanto por el Gobierno como de una parte importante de la sociedad, informa Efe.

"Los progres de pacotillla creen que la defensa de la legalidad algunos la tienen en exclusiva por la vía del buenismo, pero es que hay gente que el domingo sufrió, españoles y españolas con los mismos derechos que los demás y por lo que nadie está dando la cara", ha aseverado Fernández Vara.

Reforma constitucional

Por otro lado el presidente extremeño apuesta por poner solución al desafío soberanista de Cataluña desde el diálogo, y desde una reforma constitucional.

Respecto a la posibilidad de aplicar el artículo 155 en Cataluña, incide en que se trata de un artículo de “enorme complejidad”, que requiere el debate de la Comisión General de las comunidades. Apunta que es un elemento que puede usarse, pero “no hay que simplificar los términos”, porque llegar al punto de aplicar el artículo 155 es un fracaso de la política.

Insiste en que no hay otra salida que no sea la de votar, una reforma constitucional. Esta --dice-- es la propuesta de los socialistas, aunque existen otras, incluso desde algunos sectores del PP. “Propuestas hay, de modo que, ¿por qué no nos sentamos a discutir? Igual hasta somos capaces de ponernos de acuerdo”.

“Lo que no se puede intentar es que, ante la ausencia de diálogo, tengan que ser solamente los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado los que resuelvan este problema”.