25.000 firmas para que la UCO-Guardia Civil busque a la vecina de Hornachos

La familia de Francisca Cadenas, la vecina de Hornachos desaparecida el pasado 9 de mayo, ha recogido más de 25.000 firmas de apoyo a su petición para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dirija e intervenga en las pesquisas policiales dirigidas a encontrar a esta mujer.



Familiares y amigos de Francisca Cadenas se han concentrado este jueves ante la sede de la Delegación del Gobierno, en Badajoz, para reclamar la participación activa de la UCO en el caso y recordar que esta vecina ya lleva desaparecida dos meses; han sido 500 personas.



"La concentración sirve para reclamar la intervención de la UCO lo antes posible, pues el tiempo corre en nuestra contra", ha dicho el hijo menor de Francisca, José Antonio Meneses.



Ha precisado que la petición de que la UCO participe en la búsqueda de su madre "no quiere decir que el caso esté desatendido ni que los agentes que ahora están investigando no estén realizando su trabajo".



"Al ser una desaparición de alto riesgo, debería haber intervenido la UCO desde el primer día", ha añadido Meseses, quien ha expresado su temor de que "las pistas y los indicios puedan ir desapareciendo".



Convencido de que la desaparición de su madre no es voluntaria, Meneses, junto al resto de amigos y familia, han entregado en la Delegación del Gobierno unas 15.000 firmas en formato papel y alrededor de 10.000 que han recogido a través de una plataforma digital de apoyos.