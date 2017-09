El fiscal ve “adecuado” el pacto con que la mayoría de acusados del caso Campeón evita la cárcel

“ Todas las personas que estaban acusadas han obtenido la respuesta adecuada a sus respectivos comportamientos”. Esa es la valoración que hace el fiscal jefe de Lugo, Roberto Brezmes, sobre los acuerdos previos para evitar penas de prisión que la Fiscalía ha alcanzado con la gran mayoría de los 13 acusados que este martes se han sentado en el banquillo en la primera sesión del juicio del caso Campeón , investigación iniciada hace más de seis años y que es la primera por corrupción que afectó al Gobierno gallego de Alberto Núñez Feijóo. El empresario Jorge Dorribo, líder de la trama para hacerse con subvenciones del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), para el que la Fiscalía pedía inicialmente 24 años de cárcel, es quien tendrá una mayor pena, de cinco años y medio de cárcel, parte de los cuales ya cumplió en prisión preventiva.

El juicio del caso Campeón comenzó este martes con una primera sesión dedicada a cuestiones previas en la que la responsable de financiación del Igape, Cristina Quintela, vio como se retiraba la acusación contra ella, lo que le permitió abandonar la sala. Junto con ella, otros once acusados llegaron a acuerdos previos con la Fiscalía para rebajar sus penas, pero uno de ellos se negó. El empresario Javier Rodríguez, socio de Proitec, empresa de la que Dorribo supuestamente se valió para cometer parte de sus delitos, no aceptó el acuerdo, lo que obliga a que en octubre continúe el juicio, aunque en él sólo se determinará su culpabilidad o no y su posible condena. El objetivo de su defensa es conseguir la nulidad de parte de la investigación para resultar finalmente absuelto. Entre los once acusados que asumieron su culpabilidad para conseguir acuerdos previos están el exdirector del Igape, Joaquín Varela, el exsubdirector de información del ente público, Carlos Silva, y el exdiputado autonómico del PP Pablo Cobián.

Según declaraciones a los medios del fiscal jefe de Lugo, Roberto Brezmes, a la salida de la sesión de este martes, con los acuerdos conseguidos la Fiscalía buscó la “simplificación” del juicio para poder “individualizar” los comportamientos de cada uno de los acusados. Segundo dijo, se intentó “condicionar cualquier informe favorable a la suspensión o a la sustitución de las penas de prisión al esfuerzo de todos los acusados por reparar el daño causado” a través del pago de multas e indemnizaciones al Igape, que no recuperará todo el dinero perdido. “Entiendo yo que lo favorable para la Fiscalía es la intención de que todas las personas que estaban acusadas han obtenido la respuesta entiendo yo adecuada a sus respectivos comportamientos”, valoró el fiscal.

Primer caso del Gobierno Feijóo con efecto en PSOE y BNG

El caso Campeón fue el primero de corrupción que afectó al Gobierno de Feijóo a los dos años de su llegada a la Xunta. La trama creada por el empresario Jorge Dorribo para hacerse con dinero público de manera ilegal, en algún caso con la mediación del exdiputado del PP Pablo Cobián, afectó principalmente al Igape. Sin embargo, el Gobierno gallego renunció a acusar tanto al político popular como a los tres cargos públicos a los que sí acusó la Fiscalía, según Feijóo porque su actuación se limitó a una falta de “diligencia”.

El caso Campeón, investigado por el juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, con la jueza Estela Sano José al frente, también fue el origen de la imputación que durante un tiempo pesó sobre el exministro social ista de Fomento José Blanco o la que la magistrada propuso para el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, rechazada por el Tribunal Supremo. Una pieza separada del caso sigue manteniendo imputado al exconselleiro de Industria del BNG Fernando Blanco.