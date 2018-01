Falsa alarma de un ataque con misiles sobre Hawái

El servicio de emergencias de Hawái, en Estados Unidos, emitió una alerta por el ataque de un misil a través de avisos en medios de comunicación y teléfonos móviles. Poco después de las ocho de la mañana, hora local, los teléfonos recibieron este mensaje: "Alerta de emergencia. Amenaza de misil balístico sobre Hawái. Busquen un refugio inmediatamente. Esto no es un simulacro".

En televisión, apareció otro mensaje más largo en la parte superior de la pantalla leído por una voz que tapaba el audio original. "El Mando del Pacífico de EEUU ha detectado la amenaza de un misil sobre Hawái. Un misil puede impactar sobre tierra o mar en los próximos minutos. Esto no es un simulacro". Se recomendaba no salir de las casas, pero alejarse de las ventanas, o buscar un refugio si la gente estaba en la calle o conduciendo. Y se repetía por segunda vez en mayúsculas: "Esto no es un simulacro".

El hecho de que la fuente de la información fuera militar reforzaba su credibilidad.

The moment the EAS alert interrupted Hawaiian TV is terrifying pic.twitter.com/pVwpCBeRgD — Timothy Burke (@bubbaprog) 13 de enero de 2018

No hubo ningún ataque sobre Hawái ni de misiles ni de ningún tipo. Sin dar explicaciones sobre el origen del error, el departamento de emergencias del Estado desmintió el aviso unos veinte minutos después.

NO missile threat to Hawaii. — Hawaii EMA (@Hawaii_EMA) 13 de enero de 2018

"No hay ninguna amenaza de misiles", dijo después un portavoz del mando aéreo de EEUU. "Estamos intentando saber de dónde vino y cómo se inició".