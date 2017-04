El Parlamento británico aprueba el plan de Theresa May que adelanta las elecciones al 8 de junio

La Cámara de los Comunes británica aprobó hoy, con 522 votos a favor y 13 en contra, la celebración de elecciones generales anticipadas en el Reino Unido el próximo 8 de junio, a propuesta de la primera ministra, la conservadora Theresa May.



May, que llegó al poder sin pasar por las urnas tras el referéndum sobre la Unión Europea (UE) del 23 de junio pasado, anunció el martes por sorpresa su intención de celebrar estos comicios a fin de afianzar su mandato de cara a las negociaciones con Bruselas para el "brexit".

May mencionó la negociación sobre el Brexit como el motivo principal para adelantar las elecciones. "Con un Parlamento dividido no podemos afrontar las negociaciones con la UE. Necesitamos consenso", dijo May para justificar su decisión. Las elecciones en Reino Unido estaban previstas para mayo de 2020, tras la última convocatoria en 2015 en la que ganó por mayoría absoluta el Partido Conservador que entonces lideraba David Cameron.