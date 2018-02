El PP tiene "dudas" sobre Almodóvar como Hijo Adoptivo de Madrid al tener "una sociedad radicada en un paraíso fiscal"

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid tiene "dudas" ante el nombramiento del director de cine, guionista y productor Pedro Almodóvar como Hijo Adoptivo de Madrid al contar con "una sociedad radicada en un paraíso fiscal".

La elección de Raphael y de Pedro Almodóvar como Hijos Adoptivos de Madrid está fundamentada en sus "extraordinarias" trayectorias artísticas y en su vinculación con Madrid, según explicó la alcaldesa, Manuela Carmena, en la pasada comisión de Cultura.

El portavoz del PP en Cibeles, José Luis Martínez-Almeida, ha precisado que "la trayectoria cinematográfica (de Almodóvar) no se puede poner en discusión, porque es uno de los más grandes cineastas". "Pero esta distinción engloba la consideración de hijo adoptivo, y tiene que haber requisito de honorabilidad", ha apuntado el portavoz del Grupo.

Además, Almeida ha recordado que un cargo del Consistorio dimitió porque su nombre apareció en los 'Papeles de Panamá'.

"En el caso de haber puesto el PP a una persona con estos condicionantes, la izquierda se hubiera levantado en armas, y no podría serlo, pero ya sabemos cuál es la doble moral, el doble rasero", ha reprochado.

La sociedad se cerró en 1994

El despacho suizo Unifinter dio de alta en junio de 1991 a los hermanos Agustín y Pedro Almodóvar como apoderados de una sociedad (Glen Valley Corporation) registrada en Islas Vírgenes Británicas, un territorio considerado aún hoy como paraíso fiscal por España, según la información que hizo pública La Sexta y El Confidencial.

La sociedad se cerró tres años después, en 1994. Tras conocerse la noticia los hermanos Almodóvar pidieron disculpas. El hermano de Pedro Almodóvar, Agustín, asumió la responsabilidad de "todos los asuntos referidos a la gestión de la empresa" y achacó su vinculación a los "Papeles de Panamá" a su "falta de experiencia en los primeros años de andadura de nuestra empresa familiar".

"Me gustaría aclarar que la constitución de la sociedad en 1991, se debió a la recomendación de mis asesores ante una posible expansión internacional de nuestra empresa. No obstante lo anterior, se dejó morir la sociedad sin actividad debido a que no encajaba con nuestra forma de trabajar", declaró Agustín Almodóvar en un comunicado.