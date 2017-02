"Las presiones son una situación que afecta a muchos fiscales que han luchado contra la corrupción"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha respondido a sus declaraciones de esta mañana sobre las intimidaciones que sufren los fiscales anticorrupción que debería haber informado a la Fiscalía General del Estado.

No obtuvimos respuesta. Las cosas se han denunciado y han seguido su curso. Se denunció ante la Delegación de Gobierno, la policía y también ante la Fiscalía General del Estado.

¿Por qué se trata de intimidación lo que han experimentado?

No tiene otra lectura. Es una situación que afecta a muchos fiscales de este país que han luchado contra la corrupción. Nos tendremos que poner a pensar entre todos qué solución tiene. Lo que no es una solución es tergiversar hechos, hablar de no sé cuántas querellas interpuestas contra políticos cuando no responde a la realidad no es una forma de solucionarlo.

¿Se refiere a las 16 presuntas querellas interpuestas contra Pedro Antonio Sánchez, según el Partido Popular?

He oído decir hasta 40 en un acto público.

¿Considera que no haberle renovado como fiscal superior en Murcia se debe a su investigación en el caso Auditorio?

No lo puedo decir ni me corresponde ni tengo motivo para decirlo.

El nuevo fiscal superior José Luis Diaz Manzanera ha dicho esta mañana que usted puede ocuparse del caso Auditorio.

Estoy muy satisfecho de que se haya nombrado a Diaz Manzanera, que es un magnífico fiscal y gran amigo mío. Lo tendré que hablar con él porque dentro de unos días será mi jefe y haré lo que él me diga, aunque no es en principio la cosa que más ilusión me haga, pero yo soy muy obediente.

¿Por qué no le hace ilusión?

Por la polémica que se está generando en torno a esto que no tiene ningún sentido. La justicia es igual para todos, pero si se generan este tipo de polémicas y se dicen las cosas que se han oído en algunos medios de comunicación, la situación cambia.

¿Qué cosas se han dicho?

Se ha dicho reiteradamente, hasta en tres ocasiones ayer, que la querella contra Pedro Antonio Sánchez la había hecho mi mujer. Lo dijo por ejemplo el periodista Eduardo Inda en el programa Al rojo vivo. Mi mujer dejó su despacho hace once años antes de que yo tomara posesión sin tener que hacerlo, sólo para evitar cualquier tipo de malentendidos y que todo fuera transparente y este señor se permite decir cosas de este tipo. No es la mejor manera de que todos rememos en el mismo sentido de la transparencia y el Estado de derecho en democracia.

Nosotros podemos tener problemas y sabemos lo que hacemos cuando entramos en esta carrera y asumimos unos ciertos riesgos, pero lo que no entra dentro de las normas del juego es que (la presión) venga desde instituciones próximas al Estado o de algunos medios de comunicación.

¿Desde qué instituciones ha sufrido presión?

Sólo en una ocasión recibí presión desde las instituciones en relación con mi hija, ya que tuve alguna indicación a la que no hice caso. Mi hija ganó una oposición y dijeron que se la habían regalado y esa fue la querella, pero el Supremo la inadmitió a trámite, igual que las otras dos querellas que me han presentado, lo mismo que se las han inadmitido a mi compañero Juan Pablo Lozano.

Pero no es una cosa que se haya sufrido solamente en Murcia, es algo que está ocurriendo con otros compañeros. No sé por qué se convierte en algo tan novedoso que se diga, quizás deberíamos haber hablado mucho antes. Eso sí nunca he tenido ningún tipo de presiones de la Fiscalía General del Estado en 32 años que estoy en la carrera.

La Fiscalía General del Estado ya ha sido cuestionada por el caso Púnica, también relacionado con el presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez.

No puedo hablar de ese caso porque lo desconozco, pero lo que no se puede hacer es atacar desde las instituciones a la justicia porque es muy fácil decir "nosotros respetamos las resoluciones judiciales" mientras que a la vez se lanzan dardos contra los fiscales o los jueces.

¿De quién está hablando?

No hace mucho, no sé si ayer o antes de ayer el portavoz del PP, Rafael Hernando, dijo que había un fiscal en Murcia que estaba obsesionado en ir contra el presidente de Murcia y que se inventan delitos. Eso me parece que no es respetar a las instituciones.