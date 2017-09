Robert Jon & The Wreck trae el rock más añejo y potente a Santander

La banda californiana Robert Jon & The Wreck presentará este miércoles 13 de septiembre su ultimo álbum de estudio, 'Wreckage, Vol. 1 (B-sides Collection)', en la Sala Niágara de Santander (Calle San Simón, 14) a partir de las 21.00 horas, dentro de su actual gira europea.

Se trata de un grupo procedente de Orange County, una región situada al sur de California entre Los Ángeles y Tijuana, que está compuesto por cinco músicos veteranos que "unen sus fuerzas para crear algo realmente especial". Según detalla la organización del concierto, "destilan rock añejo marcado por las costumbres y el modo de vida de esas regiones fronterizas".

La rasgada y personal voz de Robert Jon lidera este "potente combo californiano que recoge y adopta como propias las influencias del rock sureño, el soul y el blues", donde denotan su pasión por los Allman Brothers, The Black Crowes o Tom Petty & The Heartbreakers. Junto a Robert Jon encontramos al teclista Steve Maggiora, al guitarrista Kristopher Carnicero, al bajista David Pelusi y al batería Andrew Espantman.

"El carisma, la calidad de sus canciones y la fuerza de sus directos les hicieron crecer rápidamente", subrayan los organizadores. No en vano, fueron apadrinados por una de las mejores bandas de los últimos años, Rival Sons, con los que han compartido gira en más de una ocasión y a los que les une una gran amistad.

Su nuevo trabajo de estudio, 'Wreckage, Vol. 1 (B-sides Collection)', publicado este mismo año, recopila de alguna manera, los dos primeros EPs de la banda, 'Rhythm On The Road EP (2013)' y 'Red Bull Sessions (2014)'.

El álbum ha sido producido -al igual que sus anteriores trabajos 'Rhythm Of The Road', 'Good Life Pie' (Spitfire Music) y' Glory Bound' (MondoTunes), este último grabado en los legendarios Sunset Sound Studios de Hollywood (Led Zeppelin, Prince, The Doors)- por Warren Huart (The Fray, Aerosmith).

"Doce cortes de southern rock and soul con ecos a Allman Brothers, Lynyrd Skynyrd, Grateful Dead o Rolling Stones", resaltan los promotores del evento. En definitiva, "un trabajo notable y pleno de fuerza".

La entrada anticipada tiene un coste de 12 euros y se puede adquirir en Santander, concretamente en S.O.F. (Calle Cubo 1). Por su parte, su precio en taquilla la noche del concierto es de 14 euros.