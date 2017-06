CCOO pide al Gobierno un plan de empleo con 951 plazas hasta 2019

CCOO fue, el año pasado, el único sindicato mayoritario que firmó un Plan de Empleo para la Administración regional para los años 2017, 2018 y 2019 y que aprobó la Oferta de Empleo Público de la región, fruto de la cual se están ejecutando actualmente más de 200 puestos de trabajo.

Sin embargo, los cuatro años de "sequía" que dejó en la legislatura anterior el Gobierno del popular Ignacio Diego, en la que se amortizaron todas las plazas, ha supuesto una pérdida "brutal" de 1.783 empleos en cuatro años, que el sindicato quiere ir recuperando, porque es "una barbaridad".

Para reparar el "destrozo" del Ejecutivo del PP, el secretario general de la sección sindical de CCOO en el Gobierno de Cantabria, Javier González, ha propuesto la convocatoria de tres ofertas de empleo público en la Administración regional que sumen un total de 500 puestos de funcionarios y 350 de promoción interna. En concreto, para este mismo año reclama 250 puestos de interinos y 97 de laborales.

La propuesta del sindicato es similar a la existente a nivel nacional de cubrir mediante concurso-oposición los puestos ocupados por interinos con más de tres años de antigüedad, y mediante oferta de empleo público el "100%" de la tasa de reposición de efectivos.

En rueda de prensa, González ha advertido que si el Gobierno no acepta negociar en estas condiciones, "en cuatro años la Administración aplicará el cierre", y ha considerado "responsables" de ello al presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, y a la vicepresidenta, la socialista Eva Díaz Tezanos, que "no sabemos para dónde está mirando".

El sindicalista ha recordado que en 2016 CCOO dio al consejero de Presidencia, Rafael de la Sierra, un año de plazo para presentar un plan de empleo para los ejercicios 2017, 2018 y 2019, pero todavía no lo ha hecho.

Y ha apuntado que el sindicato ha mantenido reuniones con directores generales de todas las consejerías y están "todos igual, sin personal, en una situación insostenible", ha transmitido.

González ha subrayado que la Administración no puede seguir gastando dinero "en becarios y asistencias técnicas" porque el capítulo 1 del Presupuesto --gastos de personal-- "no lo permite" pero "no paran de aumentar las extrenalizaciones de servicios".

Por su parte, el responsable de funcionarios de la sección sindical, Carlos Meix, ha advertido que si no se dota de más personal a los departamentos de Recursos Humanos, éstos estarán "atrancados".