El PP lamenta la "parálisis" del Ayuntamiento de Astillero por la "escasa iniciativa" del equipo de Gobierno

El Grupo Municipal del Partido Popular de Astillero lamenta que la "parálisis" del Ayuntamiento, que está dirigido por la coalición PRC-PSOE y encabezada por el alcalde, Francisco Ortiz, que achaca a la "escasa capacidad de iniciativa" del equipo de Gobierno, "lo que ha llevado a que a estas alturas de legislatura el balance de la gestión municipal sea tan pobre en hechos, en obras y en ideas".

El Grupo Popular presenta como ejemplos de esa inacción el hecho de que el Ayuntamiento haya dejado de presentarse a convocatorias de subvenciones por quedarse la solicitud en una mesa, "y acabamos el año 2017 sin presupuesto, situación que no ocurría en el municipio desde hacía más de veinte años".

Asimismo, los populares inciden en que "no ha sido una ni dos sino numerosas las ocasiones en las que se han detectado errores en pliegos y documentos, por no hablar de la nefasta gestión de personal, ámbito en el que se han tomado decisiones apresuradas que son revertidas al poco tiempo, causando caos, cuando no denuncias en el juzgado y cuyos resultados hemos pagado todos los vecinos".

El Grupo Municipal del Partido Popular califica igualmente de "pasiva" la gestión del equipo gobernante "incluso en aquellas iniciativas o proyectos que han sido, según ellos, prioritarias como el tan publicitado Reglamento de Participación Ciudadana y de la Ordenanza de buen gobierno, transparencia y acceso a la información pública". "Todo un ejemplo de promesas hechas en campaña que luego no quedan en prácticamente nada", recalca.

Por otro lado, el PP afirma "no estar descubriendo nada que los vecinos no sepan", ya que "es evidente que la poca coordinación entre los grupos que forman el gobierno municipal ha sido un problema desde el principio que ha ido agravándose y extendiéndose a todos los ámbitos". En este sentido, apela al alcalde de Astillero, como máximo responsable, para que intente, "en el tiempo que pueda dedicar al municipio después de terminar con sus múltiples actividades", modificar el estado de "inacción política" en la que se ha instalado él y la coalición que dirige.