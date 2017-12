Un estudio del Ayuntamiento de Barakaldo identifica 65 zonas donde los vecinos depositan residuos de forma incontrolada

Un estudio encargado por el Área de Disciplina Urbanística y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia) para detectar los vertederos incontrolados de la ciudad ha señalado 65 zonas donde los vecinos depositan residuos de diversa tipología, la mayoría de ellas en núcleo no urbano, según ha informado este jueves el concejal de Disciplina Urbanística y Medio Ambiente, Gorka Zubiaurre.

En rueda de prensa, Zubiaurre ha recordado que "un 60% de Barakaldo es terreno no urbano, una característica que convierte a la ciudad en una zona sensible de quienes no se preocupan por eliminar los residuos en las zonas habilitadas para ello".

Según ha explicado, el Ayuntamiento "lleva meses trabajando en la eliminación de estos focos de vertidos que se generan en la ciudad", y, para ello, además de alertar sobre las posibles sanciones a las que se arriesgan quienes incumplan la ley, se ha estado colaborando con Protección Civil en la limpieza de zonas como el Argalario, El Regato, la Cueva de los elefantes, Peñas Blancas.

"En total se ha trabajado en la limpieza de 40 zonas de la ciudad, sobre todo en los caminos cercanos al monte", ha explicado, para anunciar que, ahora, el equipo de gobierno "ha dado un paso más" y ha elaborado un plan mediante el cual cinco personas se encargarán exclusivamente de la limpieza de los vertidos, con la ayuda de un vehículo adecuado para el desarrollo de esta labor. Estas personas, ha precisado, están recibiendo formación en estos momentos y comenzarán en enero con las labores de limpieza.

En un primer momento se comenzará eliminando vertidos en los núcleos urbanos, como los alrededores de Max Center y Megapark. "Se está elaborando un plan de trabajo municipal que recoja todas los espacios afectados", ha indicado.

En estos últimos meses, los voluntarios de Protección Civil han actuado en 40 zonas de la ciudad, "la mayoría en núcleo no urbano (Argalario, Arnabal, Basatxu y en general en los alrededores de El Regato y Santa Águeda, llegando incluso hasta Peñas Blancas, que son puntos que la gente los identifica más con la zona urbana)", ha indicado el concejal.

Según se especifica en el estudio, se han identificado 65 zonas en las que los vecinos depositan residuos de diversa tipología "en su mayoría residuos de construcción, voluminosos, residuos sólidos urbanos pero también restos de podas y talas y bidones", ha detallado Zubiaurre.

"Es necesario que nos demos cuenta de que Barakaldo es nuestra casa, y a nadie nos gusta ver nuestra casa sucia, por lo que debemos ser responsables y mantenerla limpia", ha recordado el concejal.

GARBIGUNE

En ese sentido, ha señalado que existen zonas "adaptadas expresamente para deshacerse de estos residuos, tanto en el Garbigune como en los diferentes contenedores que tenemos en la ciudad o, el servicio de recogida de muebles del Ayuntamiento". Son servicios, ha dicho, que están a disposición de los vecinos y que son "muy sencillos de utilizar", por lo que ha animado a todos los barakaldeses a hacer uso de ellos.

Zubiaurre ha advertido que "quien quiera hacer de Barakaldo un vertedero debe saber que se enfrentará a las correspondientes sanciones", que oscilan "entre los 300 y los 1.202.024 euros, en función de si la infracción se considera leve, grave o muy grave".

MEDIDAS CONTRA LOS VERTIDOS

Para controlar los vertidos en las zonas de monte, el Ayuntamiento ha colocado señales de prohibido el paso de vehículos no autorizados en siete caminos sensibles a la aparición de residuos. La mayoría se han instalado en zonas no urbanas que cuentan con algún valor paisajístico o riqueza natural, "para poder así ponérselo más difícil a quienes quieren realizar estos vertidos y poder preservar el valor de estas zonas", ha explicado Zubiaurre.

Además, desde el Ayuntamiento se han solicitado la limpieza de espacios privado en los que también se habían detectado vertidos incontrolados, como son las zonas de Burtzeña y Kastrexana. "En ambos casos, tanto Burtzeña Parkea como la Diputación Foral de Bizkaia, propietaria del terreno de Kastrexana, han respondido de manera positiva limpiando la zona y colocando un vallado", ha agradecido el concejal.

El nuevo plan contra los vertidos incontrolados puesto en marcha por el Ayuntamiento está apoyado por Inguralde, a través del Plan de Empleo Local y persigue la limpieza de las zonas más sensibles a convertirse en vertederos incontrolados.

Desde el Ayuntamiento, ha destacado Zubiaurre, "estamos poniendo de nuestra parte, pero también es necesario que quienes han tomado por habituales están malas prácticas se sensibilicen con el daño que están haciendo a la ciudad y cambien de actitud". "Mientras esto no suceda, en el Ayuntamiento persiguiendo al infractor", ha advertido.