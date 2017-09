Egibar (PNV) dice que el "escenario" para un nuevo acuerdo con el PP está "muy lejos"

El presidente del PNV en Gipuzkoa y portavoz de la formación en el Parlamento vasco, Joseba Egibar, ha afirmado que el PNV tiene un acuerdo presupuestario con el PP "y no hay más" y ha añadido que, "para que un nuevo acuerdo pueda ser posible, se tendrían que crear nuevas condiciones", un "escenario" que está "muy lejos". Según ha indicado, el PP "va camino de romper cualquier puente de relación con otras formaciones", teniendo en cuenta "sus decisiones en el panorama político" y "Cataluña de por medio".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, se ha pronunciado de este modo preguntado por la posibilidad de que PNV rompa acuerdos con el Partido Popular. "Yo soy partidario de cumplir los acuerdos vigentes", ha indicado Joseba Egibar, que ha recordado que ambas formaciones tienen "un nivel de acuerdo en el marco presupuestario de 2017, que hay que cumplir".

"A partir de ahí, se tendrían que crear nuevas condiciones para que un nuevo acuerdo pudiera ser posible", ha añadido el portavoz parlamentario del PNV, que ha manifestado que se está "muy lejos de ese escenario".

En este sentido, ha señalado que el PP, "con sus decisiones en el panorama político que nos afecta a todos, evidentemente Cataluña de por medio, va camino de romper cualquier puente de relación con otras formaciones políticas". "Al menos le puede suceder con la nuestra. Pero bueno, tiempo al tiempo", ha añadido.

A su entender, "el límite está en el umbral de respeto a lo que entendemos principios democráticos" y, en este sentido, ha censurado que el PP, "con el acompañamiento acrítico del PSOE", ha ido consolidando "un escenario institucional, político, judicial", en el que, por ejemplo, se ha atribuido al Tribunal Constitucional "unas competencias como las que se están practicando ahora, que hacen que el principio de separación de poderes desaparezca y que el TC se convierta en un brazo ejecutor de decisiones políticas".

Egibar ha censurado que el PP "ha llegado, como siempre, tarde y mal al intento de solución de los problemas". Según ha apuntado, el PP, lo mismo que "también el PSOE", ha tenido "siete años largos" para plantear propuestas en relación con Cataluña, pero "se han instalado en el no" y, de ese modo, se ha llevado a "una situación muy delicada" no solamente a Cataluña, sino al conjunto de España, y "sobre todo al sistema democrático".

"Ahora --ha añadido-- estamos observado cómo, desde las instituciones catalanas, se desarrolla una estrategia de contraponer y responder a esa lógica impositiva del no, de que aquí nada se mueve ni se va a mover".

En este sentido, ha insistido en que se ha tenido "la oportunidad de remitir propuestas políticas, que incluso pudieran cotejarse en una consulta a la ciudadanía catalana, de pertenencia a España en la modalidad que fuere", pero se han perdido "todas esas oportunidades" y se ha planteado "toda una batería de medidas judiciales, policiales, políticas".

Por otro lado, ha asegurado que no confía en la propuesta de creación de una Comisión parlamentaria para abordar la modernización del Estado de las autonomías, realizada por el líder del PSOE Pedro Sánchez, porque "los hechos son los hechos".

Según ha indicado, "las dos formaciones políticas coincidieron en modificar la legislación vigente para que, propuesta una reforma estatutaria, hubiera un informe previo de constitucionalidad". "Están participando de una concepción de Estado que como modelo territorial ha fracasado y que llegan tarde y mal también al tema de Cataluña, están improvisando y eso resulta patético", ha apuntado.

"Cuando surge la cuestión de Estado, todas las demás desaparecen", ha lamentado Joseba Egibar, que ha advertido de que lo que están reclamando los ciudadanos catalanes es "el derecho a construir sobre el solar propio, sobre el solar catalán, desde la perspectiva de integración de la pluralidad", que es lo que sido Cataluña "siempre".

LA ESTRATEGIA DE LA IA

Por otro lado, ha censurado las manifestaciones realizadas este pasado miércoles por el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que instó al PNV a aclarar si en Cataluña está "con la Guardia Civil". Su partido, ha afirmado Joseba Egibar, está "con el pueblo vasco y el pueblo catalán".

De este modo, ha subrayado que "no es verdad" que los jeltzales estén "manteniendo" al Gobierno del PP, sino que alcanzaron un acuerdo cuyos contenidos se han hecho públicos y "no hay más ni menos". El PNV, ha asegurado, "no ha sostenido ni va a sostener al PP". "Ni votamos a Rajoy ni votamos al candidato Sánchez. Si Rajoy está gobernando es porque otros, por acción o por omisión, lo permitieron", ha añadido.

En esta línea, ha insistido en que el Partido Nacionalista Vasco "ha tenido un acuerdo presupuestario, que esperamos que se cumplimente en todos sus extremos, y no hay en el escenario presente y próximo que pueda darse las condiciones de un nuevo acuerdo".

Egibar ha reclamado, además, que cese el "cinismo" de EH Bildu porque "Arnaldo Otegi y los suyos trasladan todas las semanas" la pregunta de "a ver qué podemos hacer con el PP en política penitenciaria".

El dirigente jeltzale ha asegurado que le preocupa no tanto "las declaraciones" de dirigentes de la izquierda abertzale como su "debilidad estratégica en una situación y en un tema tan delicado como el de Cataluña".

En este sentido, ha destacado "la soledad" de la delegación de EH Bildu que acudió a la Diada y ha instado a Arnaldo Otegi a reflexionar sobre "las compañías que se han acercado a él o han dejado de hacerlo cuando ha ido a la Diada" y que "extraiga alguna lectura, de quién favorece o puede perjudicar" el proceso en Cataluña.