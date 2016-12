Erkoreka prefiere el 7 de octubre como Día de Euskadi y cree que podría aprobarse si PSE lo apoya y hay más respaldos

Erkoreka se ha referido, de esta forma, al hecho de que EH Bildu haya propuesto en el Parlamento vasco que se establezca como Día de Euskadi el 3 de diciembre, Día del Euskera.

En una entrevista concedida a ETB, recogida por Europa Press, el portavoz del Ejecutivo ha manifestado que a él, personalmente, le gusta el 7 de octubre como día festivo, al celebrarse el aniversario de la constitución en Gernika del primer Gobierno vasco, presidido por José Antonio Agirre. El Gobierno vasco aprobó para este 2016 que esa jornada fuera festiva en la Comunidad Autónoma Vasca.

A juicio del portavoz del Ejecutivo, éste es "un hito innegable en la historia contemporánea de Euskadi y relevante a efectos de la institucionalización de la Euskadi autogobernada". "Porque antes de esa fecha, había intentos de articulación de los territorios autogobernados, pero el autogobierno era foral, era inminentemente territorial", ha recordado.

Por ello, ha señalado que es a partir de la constitución del Gobierno de Agirre cuando el autogobierno se articula de manera comunitaria, integrando a los tres territorios históricos.

Preguntado por si estaría el PNV dispuesto a apoyar que el 3 de diciembre sea el Día de Euskadi, tal como ha propuesto EH Bildu y puede respaldar Elkarrekin Podemos, Josu Erkoreka ha respondido que habrá que ver qué dice sobre ello el PSE-EE, que es el socio de Gobierno de los jeltzales. "Vamos a ver qué dice en el Parlamento porque ahora el debate está emplazado allí", ha indicado.

En este sentido, ha dicho que, si el PNV, al final, apuesta por que el Día de Euskadi sea el 7 de octubre, y el PSE-EE lo respalda, "habría una masa parlamentaria suficiente" para que se incorporaran también otros apoyos.

UPN Y PSN

Josu Erkoreka ha señalado, no obstante, que no entiende "el enfado" de UPN y PSN porque la coalición soberanista pretenda que el 3 de diciembre, Día de Navarra, sea también el de Euskadi. "Yo no acabo de comprenderlo. Yo creo que la fecha que ha propuesto la iniciativa parlamentaria de EH Bildu del 3 de diciembre, no es una fecha monopolizable por nadie como fecha festiva o de conmemoración colectiva", ha añadido.

A su juicio, esa jornada, que es el Día del Euskera, se podría reivindicar "perfectamente" como fiesta oficial de la Comunidad Autónoma Vasca, "sin que los navarros puedan pretender un monopolio exclusivo y excluyente a la hora de celebrarlo".