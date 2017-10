LAB denuncia que el fraude en Lanbide es "consecuencia de la política de subcontratación y la nefasta gestión"

El sindicato se ha referido, de esta forma, a la decisión de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, de comparecer ante el Parlamento Vasco para explicar el fraude detectado en los cursos impartidos en formación profesional, financiados por el Servicio vasco de Empleo-Lanbide. La investigación está en marcha desde el pasado mes de febrero y se ha detectado un fraude de unos 300.000 euros.

En un comunicado, LAB ha considerado que el supuesto caso de fraude se ha dado, entre otras razones, porque "en el Gobierno Vasco en general y en Lanbide en particular, existen muchos servicios subcontratados", y, además, "no hay suficiente personal que pueda hacer un seguimiento del trabajo que se llevan a cabo desde los servicios externalizados y no se están cubriendo bajas del personal".

En su opinión, "habría sido muy fácil evitar los casos de fraude con un control de lo subcontratado y con más personal en el Gobierno Vasco". LAB ha considerado que la Administración, que "aparece en la prensa como quien ha destapado un caso de fraude, es quien nos ha llevado a esta situación por una mala gestión de las políticas activas de empleo y sus políticas de recortes".

En el caso de los cursos de formación en concreto, ha denunciado que "no se hace ningún trabajo de prospección y los mismos cursos se repiten todos los años, sin tener en cuenta criterios de inserción, ni de mercado, ni datos de desempleo de la comarca".