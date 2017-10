El PNV, a Rajoy: "Mire al PSOE para aprobar los Presupuestos del Estado"

El mismo día que llegaban los Presupuestos vascos de 2018 a la Cámara de la mano del consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu -para los que necesitan el concurso de otra fuerza política, o al menos su abstención, como pasó con la del PP para las Cuentas de este año- el PNV reiteraba que la aplicación del 155 en Catalunya y la consiguiente intervención de la autonomía catalana hacia inviable abrir una negociación con el PP y con el presidente Mariano Rajoy para apoyar los Presupuestos Generales del Estado del año que viene.

El PNV ha reunido a su Ejecutiva en su sede bilbaína de Sabin Etxea para reflexionar, entre otras cosas, sobre el panorama político que se abre ahora en su relación con los populares tras la declaración unilateral de independencia en Catalunya y la aplicación del 155 de la Constitución.

Desde la Moncloa se considera que la intervención de la autonomía 'rebelde' y, sobre todo, la convocatoria de elecciones para el próximo 21 de diciembre encauza la crisis catalana y abre la vía a recuperar la negociación de las Cuentas de 2018. Pero, la coyuntura política ha cambiado para su socio, el PNV. Andoni Ortuzar lo dijo días antes de que la mediación ejercida por el lehendakari Urkullu, ahora de viaje oficial a Quebec, desde donde ha saludado que es bueno que todas las formaciones se puedan presentar en los comicios catalanes, para arrancar unas elecciones al president Carles Puigdemont saltara por los aires. A juicio de Ortuzar, se habría conformado una "nueva mayoría política" en España, la de la aplicación del 155, y que sobre esa nueva entente formada por PP, PSOE y Ciudadanos es sobre la que el presidente Rajoy debe sacar adelante lo que resta de legislatura. Y sobre todo hitos como los Presupuestos Generales del Estado.

"Si el PSOE ha apoyado al PP en la decisión más grave que se ha adoptado en España desde el 23-F, si se han puesto de acuerdo en lo más gordo, ¿cómo no van a ponerse de acuerdo en algo no irrelevante pero sí mucho menos trascendente que el 155? Por tanto, el patriotismo del PSOE, si sirve para apoyar el 155, por qué no iba a servir para los Presupuestos Generales del Estado", apuntan las mismas fuentes peneuvistas.

La mayoría política del artículo 155

Esos tres partidos, según apuntó Ortuzar la pasada semana, "que han acordado algo tan grave, la acción política de mayor profundidad que se ha tomado en el Estado desde la LOAPA", deben también, a partir de ahora, gestionar el resto de la política.

Esto no significa que Aitor Esteban, el hombre del PNV en el Congreso de los Diputados vaya a desoír cualquier llamamiento a la negociación por parte de los populares para sacar adelante las Cuentas españolas. Los peneuvistas se reunirán con el Gobierno si les llama para aprobarlas, pero acudirá al encuentro solo para decirles que "no se dan las condiciones para abrir una negociación presupuestaria". Fuentes peneuvistas aseguran a eldiarionorte.es de manera gráfica que la respuesta será un lacónico "no hay agua en la piscina".

A juicio del partido de Ortuzar, el foco no está en el PNV, sino en el PSOE de Pedro Sánchez, partido con el que los peneuvistas gobiernan en el Ejecutivo autonómico y las principales instituciones del país (las tres capitales vascas y las tres diputaciones forales). Aunque ni los populares vascos, ni el PNV vinculan ambas negociaciones, lo cierto es que lo más fácil para el lehendakari Urkullu sería reeditar el escenario negociador del pasado año: buscar la abstención del PP de Alfonso Alonso, que ha mostrado su disposición a pactar con los peneuvistas y socialistas con la vista puesta en arrancar también de Urkullu y del PNV el rechazo a cualquier escenario de inestabilidad como el de Catalunya.