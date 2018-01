PNV insiste en que no hay negociación presupuestaria en Madrid con el Gobierno del PP

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Gorospe ha destacado que tanto los portavoces del PNV en el Congreso, como los portavoces de las ejecutivas, como distintos portavoces del partido, "una y mil veces lo han dicho, y esa es la realidad: no se están llevando a cabo negociaciones presupuestarias en Madrid, ya que estamos en la misma posición de un inicio, en el que, como consecuencia de la crisis catalana y, como no se normaliza su situación, no se dan las circunstancias necesarias para que nosotros podamos iniciar una negociación en el ámbito de los PGE".

Tras emplazar a esperar cómo se suceden los acontecimientos en los próximos días, ha señalado que, si la situación se normalizara, si cambiara, el PNV está dispuesto a hablar. "Para eso vamos a Madrid, para defender los intereses que redunden en beneficio de Euskadi", ha destacado.

La representante jeltzale ha reiterado que en este momento no se dan las situaciones para entrar a negociar. "No hay suficiente estabilidad para que podamos entablar ni siquiera relaciones para hablar de este tema, no ya de cuestiones concretas, sino tampoco de generalidades", ha aseverado.

"Esa situación se está dando como consecuencia de la crisis catalana. Exigimos la normalización política en Cataluña. Si se diera, veríamos qué es lo que se da, pero desde luego no estamos en ese escenario", ha manifestado, para añadir que "si se lograra la normalización política en Cataluña, el PNV siempre estará dispuesto a defender los intereses de Euskadi en todos los sitios donde estemos".

Por otro lado, Josune Gorospe ha separado al negociación presupuestaria de las negociaciones sobre las transferencias pendientes. "Son asuntos separados y así se tiene que mantener", ha indicado.