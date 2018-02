Ayerdi visita las nuevas oficinas de la empresa HelPhone en Artica

En la compañía, fundada en 2003 con participación de la sociedad pública Star Up, trabajan 163 profesionales que ofrecen servicios de valor añadido como atención al cliente, soporte informático o asistencia postventa a terceras empresas.

En la visita han acompañado al vicepresidente la directora gerente de Sodena, Pilar Irigoien, y los directivos de HelPhone, encabezados por el director general, Javier Martínez Martínez, ha explicado el Gobierno navarro en un comunicado.

Manu Ayerdi ha dado la enhorabuena a la compañía por sus 15 años de actividad y de "duro trabajo, correctamente enfocado". "Pero también quiero daros la enhorabuena por emprender y poner en marcha esta empresa en cuyos inicios estuvo Sodena presente a través de Start Up Capital Navarra", ha manifestado.

A las actividades de valor prestadas a otras empresas, HelPhone ha sumado nuevas líneas de negocio centradas en el desarrollo de comercialización de soluciones de ciberseguridad industrial, internet de las cosas e implantaciones de big data. Para ello, ha invertido casi medio millón de euros en sus nuevas instalaciones de Nuevo Artica, que cuentan con capacidad para 170 puestos de trabajo simultáneos.

El vicepresidente Ayerdi ha resaltado que el área de negocio de la empresa coincide con una de las estrategias de la S3 en su desarrollo de las tecnologías 4.0 y digitales: "el área que desarrolla HelPhone está en el corazón de nuestra estrategia para el tejido productivo navarro y parece que el empresariado es cada vez más consciente de la necesidad de este cambio que ya es imparable".

Además de las oficinas de Nuevo Artica, la empresa cuenta con otros dos centros de trabajo. El ubicado en el Parque Tecnológico de Bizkaia (en Zamudio), con capacidad para 30 puestos de trabajo y el situado en Madrid, una oficina en donde trabajan 15 personas, que cuenta con amplio potencial de crecimiento.

Entre la cartera de clientes de la compañía se encuentran varias de las empresas más importante de Navarra, además de otras de implantación nacional en el sector de las renovables, Salud, educación, Banca, Alimentación, Electrónica de Consumo, Telecomunicaciones, Administración Pública, Mass media o Servicios.

A este servicio se ha referido el vicepresidente Ayerdi al argumentar que "la necesaria transformación digital de las empresas, la capacitación de su personal son claves para el desarrollo de la industria 4.0". "Ese servicio que prestáis a las empresas es una herramienta útil para es cambio necesario. Vuestro nicho de mercado, la ciberseguridad industrial, la implantación del big data, el internet de las cosas son indispensables para esa transición", ha ensalzado.

En la génesis de HelPhone, la sociedad pública Start Up Capital Navarra formó parte del accionariado. Como se sabe, Start Up invierte en proyectos empresariales con carácter innovador a través del capital riesgo en sus primeras fases de desarrollo. Tras cumplir el ciclo previsto inicialmente, Start Up salió del capital en 2008.