Beaumont da por cerrada la negociación sobre la ley de Policías

La consejera de Interior del Gobierno de Navarra, María José Beaumont, ha dado por cerrada la negociación con los sindicatos en relación con la ley foral de Policías, por lo que la aprobación del proyecto depende ya definitivamente del Parlamento de Navarra.

María José Beaumont ha explicado que, tras una última reunión sin acuerdo con los sindicatos, este jueves trasladó a los portavoces de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra que el departamento da por finalizado su trabajo en esta materia.

Cabe recordar que, tras dos prórrogas, el próximo 30 de septiembre finaliza el plazo de presentación de enmiendas para la presentación de la ley.

La consejera ha señalado, en declaraciones a los medios, que la valoración "es triste y decepcionante, pero tengo la conciencia muy tranquila, me siento muy orgullosa del trabajo realizado hasta ahora y de todo mi equipo". "Hemos llegado a donde hemos llegado. El posicionamiento de los sindicatos es contrario, pero no es igual en todos", ha indicado, para señalar que la pelota está en el tejado del Parlamento, si bien ha dicho que desconoce cuál será la postura que adoptarán los socios del cuatripartito, entre los que Podemos e I-E eran reticentes a aprobar la ley.

En todo caso, Beaumont ha dicho que tiene "la esperanza de que impere la racionalidad". "El Parlamento tendrá que valorar y optar por atender a la demanda de la mayoría de la sociedad navarra, que nos viene demandando lograr una policía autonómica completa y con exclusividad de competencias, para lo cual Navarra se tiene que dotar de las herramientas necesarias. Y una de las más importantes es este proyecto de ley foral", ha asegurado.

Insistiendo en esta línea, ha señalado que "el Parlamento tiene que optar por atender esa demanda de la mayoría de la ciudadanía navarra o por entender que el personal de Policía Foral no quiere trabajar más y no quiere que se asuman esas competencias". "Es el Parlamento en definitiva el que decidirá tanto sobre el proyecto de ley foral como sobre el Plan Director de Policía Foral", ha comentado.

Sobre la disposición de los sindicatos APF y SPF a seguir negociando hasta el 30 de septiembre, Beaumont ha afirmado que ya ha trasladado a estas dos organizaciones que "no hay mayor plazo, estamos a día 15 y con el resultado de la negociación sindical, si se han de hacer enmiendas, los grupos parlamentarios necesitan su tiempo y que consecuentemente no hay más plazo".

Además, ha añadido que le "choca" que los sindicatos "insistan en que quieren seguir hablando de cuatro cosas que están muy habladas y no tengo nada más que hablar con ellos".

Uno de esos asuntos es la jubilación anticipada. "Les hemos dicho por activa y por pasiva, y así está consensuado en las reuniones, que es un tema ajeno a la ley foral, que estamos en contacto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y que estábamos en disposición de incluir una disposición adicional en el proyecto de ley a los efectos de que se incluyera el compromiso del Gobierno a seguir trabajando con el Ministerio en ese sentido y cuando se vea las consecuencias que acarrea, el Parlamento decidirá", ha explicado.

En segundo lugar, ha explicado que los sindicatos reclaman las tablas retributivas definitivas para que los agentes puedan conocer lo que van a percibir si se aprueba la ley. "Les hemos dicho por activa y por pasiva que les hemos entregado datos derivados del vigente estudio de valoración de puestos de trabajo, de los que ellos ya se han hecho sus tablas y por tanto los agentes ya saben lo que como mínimo percibirían. No les podemos decir más, por ilegal, porque primero se tiene que aprobar la ley y luego tiene que haber unos decretos forales de desarrollo", ha apuntado.

En tercer lugar, ha explicado que los sindicatos quieren conocer concretamente las condiciones de trabajo de determinadas unidades, ante lo que el departamento ha entregado "un informe de jefatura en el que hemos aclarado todo lo que se puede aclarar en este momento". "Nuevamente, depende del desarrollo reglamentario la mayor concreción", ha añadido.

Finalmente, ante la demanda de un compromiso para la convocatoria de oferta pública de empleo en los próximos años, Beaumont ha afirmado que "es algo que nos demanda el funcionariado en general y a todos los decimos lo mismo: hasta que se consensue con el Ministerio el número total derivado de la tasa de reposición y de la OPE extraordinaria de estabilización de plantilla no podemos concretar cifras". "Esa reunión se va a celebrar en Madrid la semana próxima, tras la cual el Gobierno hará una propuesta de OPE que se negociará en la Mesa General. Lo que sí he prometido es que vamos a respetar la tasa de reposición y vamos a intentar aumentarla, pero la cifra exacta no la puedo decir", ha indicado.

Beaumont ha considerado que ya "no tendría sentido" aprobar una nueva prórroga del plazo de enmiendas en el Parlamento y ha manifestado que, si no se aprueba la ley, la norma en vigor será la de 2015.