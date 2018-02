El Gobierno legitima a Pérez, expulsada de Podemos, como interlocutora válida del cuatripartito

Ya es un hecho: cumplir el acuerdo programático que suscribieron al comienzo de la legislatura Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda Unida se negocia a cinco bandas y no a cuatro. La portavoz del Gobierno foral, María Solana, ha legitimado hoy a la ex líder de Podemos, Laura Pérez, expulsada del partido, como “interlocutora válida” del cuatripartito. También ha aclarado que el compromiso del Gobierno se firmó inicialmente con Podemos, por lo que seguirá negociando con la actual dirección política de la formación morada.

Esta declaración de intenciones del Gobierno busca que la división en Podemos no cause males mayores al cuatripartito. Aunque, en principio, que el Gobierno avale a Laura Pérez como interlocutora válida podría molestar de forma importante a la dirección de Podemos, en realidad se trata de un movimiento que pretende calmar las aguas en el Parlamento para que la ruptura del grupo morado no se lleve a cabo por las bravas.

Los cuatro parlamentarios críticos de Podemos tienen en su mano expulsar del grupo a la presidenta del Legislativo, Ainhoa Aznárez, mano derecha de la actual dirección de Podemos. Aznárez pasaría automáticamente a ser “parlamentaria no adscrita” y perdería su condición de presidenta del Parlamento. Si los otros dos parlamentarios que no se han rebelado contra Podemos fueran también expulsados o decidieran abandonar el grupo, el cuatripartito perdería su mayoría en la Junta de Portavoces y en las comisiones. Una pérdida de poder que dificultaría enormemente sacar adelante los compromisos de cuatripartito para el último tramo de la legislatura.

De manera que el Gobierno no quiere llegar a ese escenario bajo ningún concepto, y por ello contemporiza tanto con Pérez y su mayoría en el grupo parlamentario, como con Podemos y su unanimidad en los órganos de dirección del partido. “Creemos que el interés general está por encima de los intereses particulares y, evidentemente, por encima de los intereses partidistas. Confiamos en que esto sea un mantra para todos los que estamos en algún cargo público en general, y en el Parlamento de Navarra en particular”, ha deseado la portavoz Solana.

“No sé cómo Podemos tiene pensado funcionar dentro de lo que es el grupo parlamentario, qué deriva tomará, cuál será la cuestión, el dibujo final”, ha admitido Solana. Pero, ha querido insistir, “lo que sí entendemos es que, en el caso de Laura Pérez, sigue siendo una parlamentaria foral, que ha negociado un acuerdo programático y un contenido concreto, y hasta el día de hoy no he visto ni un caso en el que no se haya visto ella misma reflejada en ese acuerdo que apoyó, que ayudó a redactar y que firmó”.