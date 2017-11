Interior encarga a Nasuvinsa un análisis sobre el traslado de sede de Policía Foral por falta de espacio en Beloso

La consejera de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra, María José Beaumont, ha explicado que su departamento ha encargado a Nasuvinsa un análisis sobre el traslado de la sede de Policía Foral a una nueva ubicación, en la que también se podrían instalar la Escuela Navarra de Seguridad y dependencias de la Dirección General de Interior.

María José Beaumont, que ha comparecido este martes en el Parlamento foral a petición de UPN, ha justificado la necesidad de este traslado por la falta de espacio en la sede de Beloso y las "graves deficiencias" de algunas de las instalaciones. Nasuvinsa deberá entregar el resultado de este análisis para el 7 de diciembre.

Según ha señalado la consejera, "la parcela actual está totalmente encorsetada en la trama urbana y su ampliación en superficie es imposible". "Sólo es posible la edificación en altura, con lo cual algunas soluciones resultan imposibles", ha explicado.

Por ello, ha justificado el encargo del trabajo a Nasuvinsa. Uno de los puntos que se deberá definir es la ubicación de la nueva sede, que se situaría en la Comarca de Pamplona.

Los criterios para fijar la sede son que tenga "una fácil y rápida accesibilidad a las rondas de la comarca de Pamplona; que los terrenos seleccionados estén situados en continuidad con la ciudad entendida como ciudad la Comarca de Pamplona; que sea accesible para peatones, ciclistas y tráfico motorizado; y que la sede pueda ser ampliable en el futuro", ha explicado Beaumont.

También ha citado la importancia de que la disponibilidad de terreno sea "rápida, por lo que el terreno debería ser propiedad del Gobierno de Navarra o de ayuntamientos, y no debería estar fraccionado en manos de muchos propietarios".

Sobre posibles fechas para el proyecto, María José Beaumont ha indicado que es necesario esperar a que Nasuvinsa entregue la documentación, pero ha precisado que en 2018 no habría ninguna acción relacionada con la construcción. "Confío en que quizás en 2019, antes de que termine la legislatura, habremos encarrilado las cosas y habremos adquirido los terrenos. No sé si la construcción la veremos en esta legislatura o no", ha indicado.

En cuanto a la financiación del proyecto, ha señalado que le gustaría que se hiciera "con cargo a los presupuestos" y ha planteado que los terrenos de la actual sede de Beloso son propiedad del Gobierno. Así, ha afirmado que "algo habrá que hacer con ellos y no es descartable" que se puedan utilizar para financiar el traslado.

RESPALDO UNÁNIME AL TRASLADO

El parlamentario de UPN Sergio Sayas ha compartido la necesidad de trasladar la sede y ha considerar "positivo" tratar de centralizar algunos servicios. No obstante, ha cuestionado que el Gobierno pueda barajar "la venta de terrenos para construir viviendas de lujo" con el fin de financiar el traslado. "Con lo que hemos oído decir a algunos grupos de la Cámara, esta posibilidad es cuando menos una incoherencia llamativa", ha indicado.

El parlamentario de Geroa Bai Patxi Leuza ha valorado que "ya desde el inicio de la legislatura el traslado ha sido una de las primeras preocupaciones". "Las instalaciones no son las más adecuadas. Era algo que venía de mucho tiempo atrás y no se había hecho nada", ha criticado.

En la misma línea, la parlamentaria de EH Bildu Arantza Izurdiaga ha defendido la necesidad de trasladar la sede central de Policía Foral, que "necesita una instalaciones que se adecuen a las nuevas competencias que ha ido asumiendo el cuerpo". "Nos parece que la actuación del departamento es totalmente coherente e impecable", ha señalado.

El portavoz de Podemos, Carlos Couso, ha acusado a los Gobiernos de UPN de "dejar las actuales instalaciones en un estado bastante cochambroso, que no se corresponde con una policía de referencia en Navarra". Tras ello, ha pedido que "se deje que este Gobierno haga lo que tenga que hacer, estudiando lo que tenga que estudiar y con los tiempos que tenga que tener".

La parlamentaria del PSN Inma Jurío también ha coincidido "plenamente" en que las instalaciones de Policía Foral "están necesitadísimas de un traslado y durante muchos años se han producido parches, unos parches que este Gobierno también ha acometido durante estos dos años de legislatura".

Finalmente, el portavoz de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, ha afirmado que la actual sede "no reúne las mínimas condiciones" y ha criticado que "cuando UPN pudo arreglar esto no lo hizo". "Lo que hizo fue enredarse en macropoyectos que demostraron su insostenibilidad económica, como la macrociudad de la seguridad", ha afirmado.