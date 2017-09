Ollo reafirma el compromiso del Gobierno de Navarra con las personas represaliadas por la dictadura

Ana Ollo ha indicado en el Museo de Navarra, en el transcurso del acto inaugural de la conferencia 'Gurs 1939-1945, un campo entre el olvido y la historia', el compromiso del Gobierno de Navarra "con las políticas públicas de memoria y con el reconocimiento a las víctimas de la represión, que tendrán continuidad los próximos meses con iniciativas en torno al exilio o al 80 aniversario de la fuga de Ezkaba".

Los participantes en el acto han sido el profesor bearnés Claude Larrey, que impartirá la primera conferencia, junto con Josu Chueca, que es el especialista que ha investigado más exhaustivamente la historia del campo de Gurs y, por tanto, uno de sus mejores conocedores. Chueca, profesor de la UPV-EHU, publicó la investigación 'Gurs. El campo vasco', que permitió conocer la identidad de miles de presos y presas que pasaron por él.

La consejera ha insistido en que la importancia de "conocer y difundir las circunstancias que rodearon al internamiento de estos cientos de personas y las vicisitudes que tuvieron que vivir, es el primer paso para poder reparar su memoria y dignidad, porque este periplo sigue siendo un gran desconocido para buena parte de nuestra sociedad, algo que queremos ayudar a paliar".

Ollo ha indicado que "una sociedad democrática y respetuosa con los derechos humanos no puede caer en el olvido y la desmemoria" y ha recordado unas palabras de Federico Mayor Zaragoza, el pasado viernes en Tudela, en las que afirmó: "No podemos aceptar lo inaceptable y no podemos permanecer en el silencio".

El departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales hizo público el pasado martes en su página de Facebook un vídeo de presentación del acto de homenaje del sábado. Un acto que, junto con esta conferencia "suponen avanzar en las políticas públicas de memoria del Gobierno de Navarra, fundamentadas en el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación", ha destacado en un comunicado el Ejecutivo foral.