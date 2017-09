Solana dice que cuando tenga la propuesta sobre la lista única en la OPE la presentará, primero al cuatripartito

La consejera ha respondido en el pleno del Parlamento a varias preguntas de UPN, I-E y PPN, sobre la OPE de Educación y la lista única. Sobre esto último, Solana ha señalado que "el debate no lo saca esta consejera, el debate viene de lejos y muchos sindicatos, profesionales, asociaciones, partidos... llevan reivindicándolo durante años". Ha defendido "un trato igual, no discriminatorio, que dé mérito al mérito".

En su opinión, "poco se ha avanzado en 15 años porque había un Gobierno que no tenía voluntad de traer el tema a debate". "Y se ha abierto esta cuestión porque necesariamente va ligado a oposiciones", ha explicado.

Ha manifestado que "no he querido tener prisa porque no quiero tener prisas ni presiones" y ha añadido que "demosle el tiempo que necesite". "Quiero saber por qué Navarra tiene la situación que tiene".

"Mi compromiso es que cuando tenga una propuesta la lanzaré, primero al cuatripartito y segundo a los sindicatos y a la opinión pública", ha indicado.

Sobre el número de plazas de la OPE, la consejera ha indicado que "Madrid no ha dicho las tasas que podemos convocar". "Cuando el Ministerio confirme sabremos las plazas", ha explicado, para señalar que "no serán en cada especialidad menos de seis".

El parlamentario de UPN, Alberto Catalán, ha criticado que "a fecha de 21 de septiembre el Gobierno no ha dicho nada del número de plazas y se remita a las tasas de reposición". "Otras CCAA van por delante", ha señalado, para mostrar su "desacuerdo" con las 14 plazas que han convocado de inspección, 7 en castellano y 7 en euskera.

Ha censurado además la lista única ya que "Navarra tiene como lengua oficial en toda la Comunidad el castellano y el euskera es cooficial en solo unas zonas". "No pueden discriminar a los navarros por no saber euskera, no pueden hacer como en otras CCAA", ha afirmado.

Por su parte, Marisa de Simón, de I-E, ha indicado que "lista única así sin más puede significar cosas diferentes" y ha añadido que "Navarra es diferente porque tiene una realidad lingüística diferente".

Según ha dicho, "nosotros estamos totalmente dispuestos a dialogar, negociar, consensuar sobre la lista única". "Nos satisface que se vaya a trabajar este asunto en el seno del cuatripartito", ha añadido.

El parlamentario del PPN, Javier García, "la anterior OPE fue totalmente discriminatoria, igual se quiere lo mismo" para la próxima. "Este Gobierno vuelve a la carga para apostar por lista única", ha criticado.

Ha manifestado a la consejera "le importan poco o nada los docentes navarros que hablan castellano" y ha señalado que "quiere favorecer a quien habla euskera, que es el 12 por ciento". "Vuelve a discriminar a los docentes de castellano, siguen practicando el sectarismo", ha comentado.