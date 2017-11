Abogada de esposa de Bárcenas alega que ella firmaba lo que le daba su marido

La abogada Marta Giménez-Cassina ha pedido hoy en el juicio del "caso Gürtel" la absolución de Rosalía Iglesias al alegar que delegaba todos los asuntos económicos y fiscales en su marido, el también acusado Luis Bárcenas, extesorero del PP, y que firmaba todo lo que él le daba.

La Fiscalía pide 39 años de prisión para Bárcenas y 24 para Rosalía Iglesias, exempleada del PP, al considerarla cooperadora de los delitos relacionados con el supuesto enriquecimiento ilícito del matrimonio y le atribuye tratar de justificar un ingreso de 560.000 euros en una cuenta de Caja Madrid en 2006 como ganancias de la compraventa de cuadros con un documento falsificado.

Ambos se han personado hoy en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), donde se celebra el juicio, para asistir a los informes finales de sus abogados.

La letrada de Rosalía Iglesias ha asegurado que su defendida carece de formación para operaciones económicas y financieras y que eran "unos asuntos que delegaba en su marido".

Ha añadido que algunos fondos del matrimonio procedían no de comisiones de la trama ni de la sustracción de dinero de una supuesta "Caja B" del PP sino de los negocios que Bárcenas ya tenía antes de ostentar sus cargos en el partido y de operaciones de compraventa de arte, que según la abogada no son falsas como mantienen las acusaciones.

Por otra parte ha recordado que Rosalía Iglesias acompañó a Bárcenas en 2010 a la sede del PP a una reunión en la que estuvo el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no para negociar la situación en la que quedaba su marido sino para un encuentro de "relación humana" por el "acoso mediático" que estaba sufriendo al destaparse este caso.

La abogada ha mantenido que Rosalía Iglesias no podía ni sospechar que las actuaciones de su marido pudieran ser ilícitas ya que él tenía negocios en España y en otros países desde hacía muchos años antes de ostentar sus cargos en el PP.

"Además no ha tenido nada que ver con las cuentas abiertas por Luis Bárcenas en Suiza", según la abogada, que ha añadido que "todo lo firmó en su casa de Madrid", a la que nunca fue el presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha apostillado.

Ha precisado que las operaciones de compraventa de obras de artes las realizó Luis Bárcenas y que en las mismas "ella firmó lo que le dieron a firmar".

"El nivel de vida que llevaban era alto, evidentemente, pero el puesto que tenía Luis Bárcenas -que también fue senador- no era para pensar que procediera de actividades ilícitas", ha fundamentado la abogada.

Marta Giménez-Cassina ha comentado que Bárcenas y su esposa han sufrido sobre todo "desde un determinado sector de la prensa" un "juicio paralelo".

No obstante, ha añadido que está segura de que "la trascendencia política, social y mediática no va a tener efecto alguno en el tribunal", pero sí ha querido dejar patente que éste no ha sido un procedimiento normal.

También ha pedido hoy la absolución por falta de pruebas de su representado el abogado del exdiputado del PP por Segovia Jesús Merino, para quien la Fiscalía pide tres años y nueve meses de prisión por recibir supuestamente 317.810 euros de la red Gürtel de presuntas comisiones por adjudicaciones de obras públicas en Castilla y León a determinadas empresas.

Igualmente ha reclamado la absolución de su defendido el abogado de Ángel Sanchís Herrero, hijo del también acusado Ángel Sanchís Perales, extesorero de Alianza Popular, que se enfrentan a peticiones de seis y ocho años de cárcel, respectivamente, por ayudar supuestamente a Bárcenas a ocultar su fortuna en Suiza.