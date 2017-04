Aguado, relacionada con Gürtel: "Si me imputan dimitiré. no pondré en riesgo el Gobierno de la Comunidad de Madrid "

La diputada del PP en la Asamblea de Madrid, María Josefa Aguado, ha declarado este jueves a su entrada en la Asamblea de madrid que en "dimitirá" en caso de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decida imputarla tras las acusaciones de su implicación en la concesión de adjudicaciones fraudulentas en el caso Gürtel.

La diputada ha explicado que si el Tribunal le imputa "claro que dimitiría". Aguado ha asegurado "que si se me imputa no voy a poner en riesgo la Comunidad de Madrid. El Gobierno de la Comunidad de Madrid y de Cristina Cifuentes no lo voy a poner en riesgo jamas". La frágil mayoría del PP en la Comunidad de Madrid, cuyo Gobierno pende de un acuerdo con Ciudadanos, se podría resquebrajar si un diputado popular pasara al Grupo mixto.



El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata envió una exposición razonada al TSJM para que impute a Aguado. El magistrado señala que cometió los delitos de prevaricación, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos en sus tratos con trama Gürtel durante su etapa en Arganda del Rey.

"La notificación todavía no me ha llegado, no he recibido nada, estoy esperando a lo que mediga el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Estoy convencida que no voy a tener nada que ver en este asunto y que va a quedar en nada", ha señalado Aguado.

"La actividad presuntamente delictiva de la aforada queda enmarcada en la adjudicación del contrato para la organización de las "X OLIMPIADAS ESCOLARES" a empresas del Grupo Correa a sabiendas de su flagrante vulneración de los principios rectores de la normativa en materia de contratación pública, participando de forma decisiva en que se efectuara el pago de múltiples facturas en perjuicio de la Sociedad de Fomento", resume el magistrado en su auto.

La diputada autonómica del PP se ha defendido aduciendo que "no ostentaba ningún poder allí, me limitaba a firmar aquello que allí se hacía, nada más ni nada menos. No se me ha empoderado ni tenía ninguna responsabilidad. No he estado en ninguna mesa de contratación jamas".

En caso de que Aguado cese sería la segunda dimisión de un diputado de Cifuentes. El diputado Daniel Ortiz presentó su dimisión en julio de 2016 una vez que supo que el Tribunal Superior de Madrid ha aceptado investigarlo en relación a un presunto amaño de un contrato a la empresa Cofely de 75 millones de euros en el año 2014 a cambio de una mordida de 240.000.