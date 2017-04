Albiol ve a PDeCAT y ERC en "descomposición" y les receta irse a la oposición

El líder del PP Catalán, Xavier García Albiol, ha asegurado hoy que la unidad del independentismo entre PDeCAT y ERC está en "descomposición" y, por ello, les ha recetado "irse a casa" y "a la oposición" tras unas nuevas elecciones, ya que "no están autorizados moral y políticamente" para seguir gobernando.

En rueda de prensa, Albiol se ha referido al hecho de que el coordinador organizativo del PDeCAT, David Bonvehí, se haya desdicho finalmente de su anuncio de llevar a la Fiscalía la grabación de su conversación con militantes del partido en Manresa (Barcelona), en la que apuntó, entre otros escenarios, la posibilidad de que el proceso soberanista fracase y el PDeCAT opte en las siguientes elecciones por un candidato "autonomista".

Para Albiol, el proyecto independentista ha pasado por tres fases: "No tiene legitimidad, no tiene mayoría social y ahora no tiene unidad", ha esgrimido el presidente del PP Catalán.

En este sentido, ha considerado que "lo mejor que podrían hacer es irse a su casa y que CDC y ERC se vayan a la oposición en las próximas elecciones", además de emplazar al PDeCAT a que "pida disculpas por haber engañado a la sociedad", como también Oriol Junqueras (ERC) por "defender un relato que no se aguanta y llega al grado de descomposición de espiarse entre socios".

Albiol les ha instado asimismo a "convocar elecciones de manera inmediata, porque no están autorizados ni moral ni políticamente para gobernar Cataluña ni un minuto más".

Ha tildado de "esperpento" y "despropósito" que Bonvehí se haya desdicho de su anuncio de llevar la grabación a la Fiscalía: "Todo forma parte de la normalidad en la que se ha convertido la política de la Generalitat. Se demuestra que Cataluña está en manos de políticos irresponsables".

Y es que ha ironizado con que "ellos solitos son los que están provocando la voladura del bloque independentista, no necesita ayuda de nadie para traicionarse, ni necesitan buscar enemigos en Madrid ni en la UE, ellos solitos lo hacen la mar de bien", en lo que ha calificado de "baile de bastones para no asumir el fracaso de la realidad que es la no celebración del referéndum".

"Es profundamente peligroso que ERC se dedique a ir con grabadoras a reuniones. Se demuestra que el Govern y el partido de Junqueras no están para resolver los problemas reales de Cataluña, sino para apuñalarse unos a otros", ha dicho, mientras que ha acusado al PDeCAT de no tener "credibilidad" y "cambiar de chip" por interés electoral, tras haber "fracturado" a la sociedad catalana.