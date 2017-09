El presidente del Poder Judicial a los mossos d'Esquadra: "Nadie sufrirá por cumplir la Ley"

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha aprovechado el acto solemne de la apertura del año judicial para enviar un mensaje a los funcionarios en Cataluña, incluidos los mossos d'Esquadra, ante la convocatoria del referéndum sobre la independencia del próximo 1 de octubre. "Nadie sufrirá por cumplir la ley", ha dicho Lesmes ante el rey.

Como viene siendo costumbre, ni Lesmes, ni el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quien se estrenaba en este acto, han citado expresamente el problema catalán. Sin embargo, Maza al principio de su discurso, y Lesmes, en su último bloque, han hecho evidentes referencias al proceso soberanista y su colisión con la legalidad vigente.

Ambos han recurrido a la Constitución. "Lejos de configurarse como la proclamación de un deseo es, ante todo, un conjunto de mandatos jurídicos de obligado cumplimiento", ha dicho el presidente del Poder Judicial. Y entre esos mandatos, la "indisoluble unidad de la Nación española", ha añadido Lesmes.

En este sentido, el presidente del Poder Judicial ha advertido que el mantenimiento de la unidad de España es "un mandato jurídico directo" para los poderes del Estado, "de inexcusable cumplimiento para los jueces".

Para Lesmes, los jueces deben garantizar los derechos de los ciudadanos que puedan "sentirse amenazados" por el legítimo ejercicio de esos derechos. En este punto, se ha detenido en mencionar a "todos los servidores públicos, de cualquier clase que sean, encargados de hacer cumplir la Ley en cualquier parte del territorio nacional". Es en ese momento cuando ha lanzado el mensaje a todos esos "servidores públicos": "Nadie sufrirá por cumplir la Ley".

El pasado marzo, el diputado de JuntsXSi Lluis Llach advirtió a los mossos d'Esquadra y otros funcionarios de Cataluña que "sufrirán" si no cumplen la ley de transitoriedad jurídica. “En el momento que tengamos la ley de transitoriedad jurídica, ello obligará a todos los funcionarios que trabajan y viven en Cataluña. El que no la cumpla será sancionado. Se lo tendrán que pensar muy bien. No digo que sea fácil, al revés, muchos de ellos sufrirán. Porque dentro de los Mossos d'Esquadra hay sectores que son muy contrarios”, dijo Llach.

Maza, "frente a la sinrazón"

Por su parte, Maza ha advertido de que, "frente a la sinrazón de quienes se sitúan al margen de la Ley, del Estado de Derecho y de la democracia, no caben vacilaciones de clase alguna".

Cabe recordar que el impulso de la Fiscalía ha sido clave en los procesos judiciales vinculados al proceso soberanista, como las condenas a Artur Mas y otros considerados organizadores y responsables de la anterior convocatoria del referéndum, la del 9-N.

El fiscal general del Estado ha añadido que el Ministerio Público garantiza "una actuación serena y siempre sometida a la norma, pero tan firme y enérgica como requiera la preservación de las instituciones del Estado de Derecho, que es, según proclama el Título Preliminar de nuestra Carta Magna, esta patria común e indivisible de todos los españoles".