Beiras pide a la sociedad gallega que reaccione a un "franquismo sin Franco"

El histórico dirigente nacionalista y fundador de Anova, Xosé Manuel Beiras, ha exhortado hoy a la ciudadanía gallega a responder ante la situación actual generada en el país a raíz del debate independentista en Cataluña, que está evidenciando que en España existe "un franquismo sin Franco" en el que lo único que les falta a los poderes tradicionales es "sacar los tanques a la calle".

Frente a ello, Beiras ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se muestre contraria al "Estado de excepción no declarado" que está instaurado en el país bajo las directrices del PP que actúa como si fuese "el partido único", según ha dicho en rueda de prensa acompañado del líder de Anova, Antón Sánchez, y Gladys Afonso, miembro de la dirección de esta organización política.

"Estamos ante un Estado de excepción no declarado por parte de aquellos que violan la Constitución todos los días desde hace años" y que ahora exigen cumplirla "en contra de un derecho fundamental como es el de los pueblos a decidir" su futuro, ha alertado Beiras.

Y para "impedir que nos vuelvan a convertir en súbditos", ha pedido a la ciudadanía gallega que se manifieste en "solidaridad" no solo con Cataluña sino "en defensa y en medida precautoria de nuestros propios derechos, no solo como ciudadanos gallegos sino del Estado español" ya que las medidas "represivas" se están extendiendo al resto del territorio.

"Es indispensable que la ciudadanía se movilice y les diga a estos poderes que no estamos dispuestos a que un pseudoHitler vuelva a estar ahí en el poder", y, en ese sentido, Anova realizará en Galicia diversos actos de apoyo al referéndum y participará en un evento de las mismas características en Cataluña el próximo día 23, al que acudirá el propio Xosé Manuel Beiras, porque en este momento "no caben posiciones neutrales".

Ha incidido en que Galicia debe recuperar la actitud surgida después del hundimiento del Prestige con el movimiento "pionero" Nunca Máis y ha advertido a la ciudadanía de que si no intentan frenar ahora los ataques a la democracia, luego no podrán protestar cuando continúen destruyendo servicios como los de asistencia a la dependencia o la educación pública, "no nos quejemos si dejamos que estos bárbaros, neonazis, actúen como actuaban en el franquismo de los años 50".

Además, Beiras ha alertado sobre los responsables de esta situación que además de en las bancadas del PP también están en el seno del PSOE evidenciada por dirigentes que como el expresidente Felipe González, abogaban por la "gobernabilidad del Estado" y permitieron que Mariano Rajoy accediese a otro mandato, y por ello ahora ha pedido que el "PSOE de Pedro Sánchez sí sea leal a su militancia".

Ha lamentado también que en Galicia la actuación represiva del Gobierno central esté amparada por el jefe del Ejecutivo, Alberto Núñez Feijóo, "el narcopresidente Frijol que ahora va de pitoniso" que no contempla los derechos de Galicia como nación.

Asimismo, Beiras ha defendido el papel de la confluencia del Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a este respecto y ha subrayado que aunque pueda haber sectores que sean "ambiguos" en cuanto al debate catalán "no significa que el conjunto sea ambiguo", y más, cuando los referentes son claros en su apoyo, pese a que puedan dar algún "paso adelante y atrás" dado que el secesionista es un debate "muy difícil" de dar en la "España estricta".

Finalmente, el histórico político ha pedido a la Unión Europea que actúe frente a la limitación de derechos "si pretende ser un espacio de democracia en Europa" puesto que "la democracia no consiste en que haya un régimen de partidos si está deturpado, la democracia consiste en que la soberanía reside en los ciudadanos y los ciudadanos tienen derecho a ejercer su soberanía".

Por su parte, el portavoz nacional de Anova, Antón Sánchez, ha puesto el foco en hacer un llamamiento a la ciudadanía a salir a la calle en defensa de los derechos elementales puesto que la "onda represiva" empleada contra el derecho a decidir de los catalanes es la misma que emplean con la ciudadanía que se manifiesta en defensa de derechos laborales o sociales.

"Esta es una lucha en defensa de los derechos democráticos elementales y no se puede aislar" como si solo se tratase del debate catalán y por ello ha pedido una posición clara por parte de "todos los que nos sintamos interpelados" por defender nuestros derechos.

Sánchez ha reclamado una postura contraria a las medidas del Gobierno con una actuación "abierta a todos" porque se trata una batalla que no se debe regir por criterios partidistas sino que se debe encauzar "cooperativamente con toda la sociedad" mediante iniciativas plurales en las que "nadie puede ser protagonista".

"El líder de Anova ha alertado sobre la "vaga represiva" puesta en marcha desde Madrid "por el partido más corrupto de Europa" como la prohibición de actos, el registro de imprentas o el llamamiento de alcaldes a declarar, demostrando que se están "saltando la separación de poderes" que marca la Constitución.