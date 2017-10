Bruselas no se mueve y pide diálogo "pronto" a Madrid y Barcelona dentro del marco constitucional

"Entiendo el interés, pero no voy a ofrecer comentarios sobre cada cosa que ocurre en España, ni sobre escenarios hipotéticos. Nuestra posición está clara y no me voy a mover de ahí", ha declarado en una rueda de prensa en Bruselas uno de los portavoces del Ejecutivo comunitario, Alexander Winterstein.

"Está nuestra llamada al diálogo, que queremos que ocurra rápidamente, porque creemos que hay que pasar de la confrontación al diálogo, pero también hemos dicho que es un asunto que debe ser tratado dentro de España y de acuerdo al orden constitucional interno español", ha resumido el portavoz.

Pese a esta llamada a una solución dialogada, el portavoz ha dicho no tener "ningún comentario que hacer sobre contactos con los actores", para evitar responder a la pregunta directa de si Bruselas ha hablado con representantes de la Generalitat para trasladarles esta petición.

El jefe del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, sí habló con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el lunes siguiente a la celebración del referéndum ilegal para abordar la situación.

En aquella llamada, Juncker le trasladó a Rajoy lo expresado horas antes por la Comisión en una declaración que señalaba la confianza en el presidente del Gobierno para buscar soluciones, pero también le animaba a crear vías de diálogo "entre todos los actores" y le trasladaba que la "violencia no puede ser un instrumento en política".

RIESGO DE GUERRA CIVIL, PREOCUPACIÓN "PERSONAL" DEL COMISARIO

La Comisión ha salido así al paso de las declaraciones de su comisario de Presupuestos, el alemán Gunther Oettinger, que este jueves alertó desde Múnich del riesgo de que la crisis política en Cataluña desemboque en una nueva "guerra civil".

"La situación es muy, muy preocupante. Es imaginable una guerra civil en el seno de Europa", dijo durante una conferencia en la ciudad alemana, para confiar después en que "se entablen pronto conversaciones entre Madrid y Barcelona".

Preguntado por estas palabras, el portavoz comunitario ha dicho este viernes que la referencia a la Guerra Civil responde a una "preocupación" personal del comisario, que no se ha trasladado al debate del Colegio de Comisarios.

Winterstein ha subrayado, además, que Oettinger también expresó el deseo compartido por todo el Ejecutivo comunitario de que se produzca cuanto antes el diálogo entre las partes.

Según recoge la agencia alemana DPA, Oettinger afirmó en su conferencia que los catalanes "tienen la sensación de que el conjunto de España se está comiendo los frutos de su rendimiento económico", por lo que el comisario abogó por mejorar ese equilibrio.