Cancilleres inauguraron el foro empresarial CELAC-China con 31 países

Los cancilleres de Chile, Heraldo Muñoz, y de China, Wang Yi, inauguraron hoy el Foro Empresarial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y China, en la que participan 31 países y 25 cancilleres.

Este foro, que se realiza alternativamente en China y los países latinoamericanos, tiene como objetivo debatir sobre las nuevas oportunidades de cooperación y busca generar lazos de confianza entre los participantes.

En esta ocasión participan más de 195 empresas provenientes de China, Chile y los demás países integrados en la CELAC

"Quisiera expresar la enorme satisfacción de recibir al canciller de China, a su delegación, y a los empresarios que han venido desde China en una demostración más de que la distancia que existe entre América del Sur y China se está cortando cada vez más", destacó Heraldo Muñoz.

El jefe de la diplomacia chilena hincapié en la importancia de promover la integración entre ambos países y destacó la elevada participación en este encuentro, al que concurren cerca de 200 empresas.

"Son tiempos de conectividad, y como dijo el presidente Xi Jinping al lanzar esta gran iniciativa de La Franja y la Ruta, es decir, la Ruta de la Seda del siglo XXI, las posibilidades que se abren para todos los países que van a estar involucrados son enormes", subrayó.

"Esta reunión empresarial es una oportunidad para identificar las condiciones y oportunidades existentes para incrementar los negocios e inversiones entre los países de ambas regiones", aseveró.

Las exportaciones regionales hacia China son las que más crecieron en 2017 (un 23 %), superando así los envíos al resto de Asia, Europa, Estados Unidos y a la propia región, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicado en noviembre pasado.

La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile.

En el caso de Chile, el intercambio bilateral con China el pasado año alcanzó los 34.000 millones de dólares, un 17 % más que en 2016.

El Foro Empresarial CELAC-China está patrocinado por el Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional, y organizado por la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de Chile.

También participa en su organización ProChile, la institución encargada de promover las exportaciones de productos y servicios del país, y de contribuir a la difusión de la inversión extranjera y al fomento del turismo.

Al término de su intervención, el canciller Muñoz dio la bienvenida a la oficina en Santiago del "China Council for the Promotion of International Trade-CCPIT", un organismo chino que cumple funciones similares a ProChile, toda vez que es el encargado de promover el comercio exterior y las inversiones.

Esta es la segunda oficina que CCPIT abre en Suramérica y la cuarta en América Latina.