Compromís ve "indecente" usar el 155 para "abrir frentes" en las lenguas

El portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, ha afirmado hoy que es "absolutamente indecente" que el Partido Popular, "por un puñado de votos", quiera utilizar la aplicación del artículo 155 para introducir el castellano como lengua vehicular en Cataluña.

Baldoví ha señalado durante Los Desayunos de la Agencia EFE en el Colegio de Abogados de Valencia que no le parece "razonable" que se quiera emplear el 155 para "abrir frentes" que "lo único que pueden provocar es que determinadas heridas no se cierren".

Además, ha destacado que el PP es un partido "absolutamente testimonial" en Cataluña, donde cuenta con cuatro diputados, y por tanto no está "legitimado para determinadas cosas".

El portavoz de Compromís ha hecho un llamamiento a la "tranquilidad", a que "todo se arregle" y a que, en definitiva, se pueda pensar "en las cosas importantes de la vida", como el progreso, que la gente tenga trabajo y que "todo funcione bien".

Asimismo, Baldoví ha apelado a quienes ganaron las elecciones en Cataluña a que asuman su "responsabilidad" de formar Gobierno "de una vez por todas" y que este empiece a tomar decisiones, que es "lo que la inmensa mayoría de la gente espera", de uno y otro "bando".

De esta forma, ha indicado, se acabarían "las situaciones de excepcionalidad", porque "la tranquilidad y la ausencia de confrontación es buena para el conjunto del país", y se podría hablar del artículo 156, que señala que las comunidades tendrán una financiación suficiente para desarrollar sus competencias.

El diputado valenciano ha defendido que en la Comunitat Valenciana "nadie, nadie, nadie puede decir que tiene algún problema por temas de lengua", y ha reclamado que se deje "de hacer política con las cosas sensibles".

"Querer resucitar un conflicto que lo único que hace es emponzoñar la vida en un tema tan delicado como la educación me parece incendiario", ha manifestado Baldoví, quien ha insistido en que en la Comunitat "no ha habido problemas" en esta materia y "judicializar la educación" no es la mejor manera de avanzar.