Cospedal defiende al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, porque "no ha habido dinero distraído"

La secretaria general del Partido Popular y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha salido en defensa del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, con un término que ha causado cierta sorpresa durante un almuerzo en el Club Siglo XXI. Cospedal ha asegurado que en el caso que se está viendo en los tribunales "no cabe duda de que no ha habido dinero distraído". La líder del PP ha admitido que, en todo caso, estaríamos ante un delito de "prevaricación administrativa", con lo que el político murciano no tendría que dimitir.

El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, está imputado en el Caso Auditorio, lo que ha provocado que Ciudadanos rompa el acuerdo de investidura que tenían con el PP en Murcia. Pedro Antonio Sánchez se podría enfrentar a una moción de censura en caso de que Ciudadanos y el PSOE llegasen a un acuerdo.

Cospedal ha insistido en que ve pocas posibilidades a la moción de censura pero en caso de que tuviera lugar, ratificó a Pedro Antonio Sánchez como futuro candidato del PP en caso de que se convocaran nuevas elecciones. "Espero que no haya moción de censura pero si la hay el PP hará lo que tiene que hacer", ha espetado.

A juicio de Cospedal el acuerdo de investidura a nivel nacional que firmaron su partido y Ciudadanos no corre peligro pese a las desavenencias que se han dado por las comisiones de investigación de la financiación del PP. La secretaria general de la formación conservadora ha relegado a "divergencias de forma" que es "perfectamente reconducible" la crisis entre ambas formaciones.

De hecho, ha culpado a los medios de la "amplificación" de las malas relaciones entre Albert Rivera y Mariano Rajoy "cuando por abajo todo es mucho más pausado de lo que se dice".

Acumulación de cargos

Otra de las declaraciones que ha causado sorpresa ha sido alrededor de la acumulación de cargos. Cospedal, que es ministra de Defensa, secretaria general del PP y se ha presentado para reeditar el puesto de presidenta del PP de Castilla La Mancha, ha explicado "que el debate sobre la acumulación de cargos no se ha cerrado en el partido". "Hay cargos que son más cargas que cargos", ha concluido la ministra de Defensa.

Respecto a la polémica sobre las posibles presiones de algunos miembros y seguidores de Podemos sobre algunos periodistas, Cospedal ha señalado que son "una indecencia" que "hay que saber porque nos estamos jugando la democracia".