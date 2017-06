Dastis subraya que DAESH seguirá siendo una "amenaza considerable" aunque pierda su territorio

En una comparecencia ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional, Dastis ha precisado que las ofensivas de la coalición internacional han "dañado significativamente a DAESH", arrebatándole un 80 por ciento de su territorio en Irak y un 46 por ciento en el caso de Siria.

Eso se traduce además en menos ingresos para el grupo terrorista y mina la moral de sus combatientes, ha explicado. No obstante, también ha admitido que, a medida que retrocede en Siria y en Irak, DAESH se reactiva y organiza redes en otros lugares, en particular en la UE y en Turquía, y no hay duda de su capacidad de actuar.

Por eso, ha detallado que la coalición internacional trabaja también en otros frentes, con grupos de trabajo dedicados, respectivamente, a privar a DAESH de sus fuentes de ingresos, a impedir y prevenir los viajes de personas radicalizadas a zonas de conflicto y a elaborar una contranarrativa a los mensajes yihadistas.

En este punto, el ministro ha recalcado el empeño español en poner en el centro de esta narrativa a las mujeres y especialmente a las víctimas del terrorismo, frente al empeño de los terroristas de "deshumanizarlas".

Tras hacer un repaso de las iniciativas adoptadas por España, en particular durante sus dos años de pertenencia al Consejo de Seguridad de la ONU, ha avanzado que España está preparando un nuevo plan estratégico de lucha contra el blanqueo de capitales, que afectará a la financiación del terrorismo, para "unificar en una sola norma las distintas obligaciones" para las entidades financieras que ahora están "dispersas" y para incluir medidas relativas a "las relaciones de negocios que no estén suficientemente cubiertas".

A preguntas del diputado de Podemos Rafael Mayoral, Dastis ha reconocido que "es evidente" que allí donde se produce un conflicto "crece la posibilidad de que haya terrorismo", aunque no ha querido entrar en atribuir "culpas".

También ha insistido en que el terrorismo no puede verse como ligado a una sola religión o a una determinada manera de entenderla, y ha recalcado que la mayor parte de las víctimas de DAESH son musulmanas. En la misma línea, también ha rechazado cualquier vinculación entre terrorismo y refugiados.

REINO UNIDO SEGUIRÁ COOPERANDO TRAS EL BREXIT

El jefe de la diplomacia se ha mostrado convencido de que Reino Unido seguirá cooperando contra el terrorismo después del 'Brexit'. Eso sí, también ha defendido que la salida británica ofrece a la UE una oportunidad para dar un salto cualitativo en su política de seguridad y defensa, de la que Reino Unido nunca fue muy "entusiasta".

Por último, preguntado por las relaciones con Turquía, ha respondido que es un "interlocutor importante" con quien la UE y España quieren tener "relaciones estrechas" pero ha incidido en la importancia de que se respete el Estado de Derecho y la división de poderes y ha admitido que "algunas medidas que está tomando Turquía provocan dudas al respecto". Por eso, ha dicho, se trabaja en la UE y en el Consejo de Europa para asegurar que la lucha de Turquía contra el terrorismo "se mantenga en ese ámbito".