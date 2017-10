'Génova' defiende que no conocía los hechos, que no eran de su competencia y que la responsabilidad no es penal

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha defendido que la dirección nacional de su partido no conocía los hechos que se juzgan de la primera época de la trama Gürtel, que no eran de su competencia y que en todo caso se pide además para ella una responsabilidad civil y no penal. Dicho esto, ha asegurado que respetarán la sentencia cuando se produzca.