El Gobierno insiste en que hay salida al maltrato pese al dolor por cada muerte

La delegada del Gobierno para la violencia de género, María José Ordóñez Carbajal, ha expresado el dolor por cada muerte de mujeres y de niños que se producen por maltrato machista y ha insistido en la importancia de que se mantenga el mensaje de que "hay salida" para las víctimas.

La delegada del Gobierno ha intervenido en la presentación de la campaña "Nos preocupa tu vida", que a partir de hoy pone en marcha la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) para apoyar a las víctimas en el ámbito laboral.

La campaña propone la creación de la Figura Sindical de Apoyo a la Víctima dentro de las administraciones, similar a los delegados sindicales de prevención laboral, para asesorar, apoyar y gestionar si es preciso el traslado de las mujeres que quieran cambiar su puesto de trabajo por el maltrato que sufren.

Respecto al asesinato de la niña de 2 años en Alzira (Valencia), Ordóñez ha recordado que mientas los casos sigan en investigación no se puede confirmar si existe ese tipo de violencia de género, que este año suma los asesinatos de al menos 44 mujeres y siete menores.

"Me duele lo que ha sucedido -el asesinato de la niña- y toda la sociedad está atribulada con esa acción, pero no podemos decir nada hasta que no nos confirmen desde todos los ámbitos policiales y de investigación cómo han sido los hechos para saber si es víctima de violencia de género y si la madre también lo es", ha dicho la delegada.

Durante la presentación de esta iniciativa sindical, Ordóñez ha destacado la importancia de la sensibilización para "poner el acento en qué es la violencia de género y cuáles son las señales para dar un paso adelante" y ha recordado que el 85 por ciento de los españoles ha visto alguna campaña y sabe lo que es, frente al 50 por ciento del resto de los europeos.

Respecto al Pacto de Estado, ha recordado que el Gobierno, dentro del plazo de dos meses que tiene para impulsar las medidas propuestas por las cámaras parlamentarias, está coordinando "los programas y sectores que van a intervenir en el desglose" de esas iniciativas que se desarrollarán en los próximos cinco años.

La delegada ha explicado que además de trabajar con el CSIF y otras organizaciones en el ámbito de las administraciones públicas, el Gobierno también trabaja por visibilizar y sensibilizar en los entornos laborales de las pequeñas empresas.

"Fuera de ese dolor por cada mujer y menor asesinado en situaciones terribles, hay que lanzar el mensaje positivo de que hay salida a la violencia de género, que se sale; hay más denuncias porque hay más sensibilidad y confianza en el sistema, hay mayor número de órdenes de alejamiento y más dispositivos de protección", asegurado Ordóñez, quien ha reclamado el apoyo del entorno de las víctimas.

CSIF junto con la Confederación Española de Policía (CEP) han unido sus fuerzas en esta iniciativa para reclamar mayor formación para los policías en violencia de género y un aumento del número de agentes asignados a la protección de las víctimas.

También ha asistido a ese acto la periodista y actriz Miriam Díaz Daroca, que ha promovido el proyecto de sensibilización "Elígete" que trasmite mensajes como "lo normal es ser besada, no golpeada".