El Gobierno "no da por perdido" que la Agencia del Medicamento vaya a Barcelona

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado hoy que el Ejecutivo "no da por perdido" que la nueva sede de la Agencia Europea del Medicamento vaya a Barcelona tras las especulaciones periodísticas que apuntan a que la crisis secesionista la deja fuera de las quinielas.

"El Gobierno no da por perdido nada, se va a batir hasta el final", ha garantizado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Méndez de Vigo ha destacado que es un "empeño" de las instituciones catalanas y también especialmente de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, también catalana, que Barcelona sea la nueva sede de la agencia.

"No es sencillo, porque lo que ha ocurrido en Cataluña no ayuda, pero el Gobierno no la da por perdida y va a seguir trabajando", ha insistido.

Fuentes del Consejo de la UE aseguraron ayer a EFE que todas las ciudades candidatas a la sede de la Agencia Europea del Medicamento, también Barcelona, irán a la votación final del día 20 de noviembre.

Las fuentes rechazaron así las "especulaciones periodísticas" publicadas en las últimas horas sobre la carrera por la sede de la Agencia Europea del Medicamento, que abandonará Londres una vez se consume la salida del Reino Unido de la Unión Europea.