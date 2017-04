Iceta se muestra partidario de "pactos de izquierda" entre PSOE y Podemos

El líder del PSC, Miquel Iceta, se ha mostrado hoy "partidario" de "pactos de izquierda" del PSOE con Podemos, como ha recordado que "practica" su partido en Barcelona y otros ayuntamientos del área metropolitana, y ha asegurado que un referéndum unilateral en Cataluña está "llamado al fracaso".

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Iceta ha sido preguntado de nuevo por los tres aspirantes a liderar el PSOE -Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López- y se le ha pedido que definiera a cada uno.

De López ha destacado su "solidez" y "sobriedad", demostrada como "hombre de gobierno en cuya etapa se produjo el final de ETA y la reconciliación en el País Vasco"; y ha definido a Sánchez como el "hombre del no a Rajoy" y "un seductor", en el sentido de un "cierto punto de carisma" que "trasciende la relación política".

Y de Díaz, que es "la que conoce menos o más recientemente", ha dicho que es "mujer de gobierno, avasalladora, con fuerza política enorme, con una gran ambición" -algo que considera imprescindible en un político actual- y con "ganas enormes de dirigir el PSOE y una visión más tradicional y canónica de lo que ha sido el PSOE de toda la vida, en comparación a otros con una posición más abierta o proclive a alianzas de izquierdas, que ella mira con más distancia".

En este sentido, Iceta se ha mostrado "partidario de pactos de izquierda" en España, algo que el propio PSC "practica" en ayuntamientos como Barcelona o su área metropolitana, y ha reconocido que le "hubiera encantado hacer de España un gobierno como Portugal", pero "lástima que Podemos no vio la jugada".

Ha reconocido que Díaz es poco partidaria de ello, pero ha dicho que no quiere "prejuzgar" a nadie y que, al elegir al nuevo líder, cuentan "muchas cosas", no solo "la mayor proclividad a alianzas con Podemos", sino también "la concepción de España, del propio partido o su no subordinación a otra fuerza", como sería el caso de Podemos.

Ha insistido en que el PSC "será siempre una pieza singular en el marco del PSOE" y "ha demostrado en tiempos recientes su independencia, autonomía y soberanía", pero deberá "hacerlo de la forma más inteligente posible", y ha augurado que más de 10.000 de los 14.322 militantes del PSC con derecho a voto podrían participar en las primarias del PSOE.

Por último, ha defendido la reforma federal de la Constitución como salida al conflicto en Cataluña, aunque no basta con "recuperar elementos erosionados" por la sentencia del Constitucional sobre el Estatut y se debería lograr una solución para "20 o 30 años más", además de resolver problemas como infraestructuras o financiación.

En contraste, ha opinado que "estos días se está viendo que el referéndum unilateral está llamado al fracaso": "No me gustaría estar en la piel de los que se han comprometido a una cosa que no se puede hacer y cada día que pasa se acerca el gran día. Su objetivo es inasumible", ha sentenciado Iceta.