Juncker afirma que "los nacionalismos son un veneno que impiden que Europa trabaje de forma conjunta"

Durante su intervención, en un acto en el que ha recibido el doctorado honoris causa por la Universidad de Salamanca (USAL) junto al ex comisario de Asuntos Sociales Manuel Marín -ausente por motivos personales- , ha dicho: "No tenemos derecho a deshacer a nivel nacional y regional un modelo de coexistencia que hemos sabido construir, si lo hacemos, entraremos en deriva".

En este sentido, ha insistido en su mensaje de "sí a Europa, sí a la Europa de las naciones, sí a la Europa de las regiones, pero no a la división de las categorías nacionales y regionales".

Y, en referencia a su condición de doctor en Derecho, Juncker ha afirmado: "la Unión se basa en las reglas del derecho y, el día en el que no respetemos la regla libremente aceptada, Europa habrá perdido todas sus oportunidades, no podemos jugar con el derecho".

"Europa también es la capacidad de vivir, de trabajar de forma conjunta, de sobrepasar las divisiones", ha continuado precisamente desde el Paraninfo de la USAL, desde el mismo punto desde el que Miguel de Unamuno dijo "no a las divisiones, no al rechazo al otro, no a las dictaduras".

Sobre esas palabras que pronunció Unamuno, Juncker ha recordado que el académico vasco y ex rector de la USAL "defendió la fuerza de la razón y del derecho, en un llamamiento por la unidad española".

Así lo ha señalado tras recibir el doctorado en presencia, entre otras autoridades, del presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, y de los ministros Íñigo Méndez de Vigo y Alfonso Dastis.

Y, precisamente, a ellos les agradeció su presencia, además de referirse a Rajoy como un amigo "desde hace siglos". "Hemos pasado muchas noches juntos en Bruselas con otros compañeros, y seguramente seguiremos pasando muchas noches, siempre compartiendo la misma visión de Europa", ha añadido.

RAJOY

Al acto ha acudido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien, antes de entrar en la sala, ha destacado ante los medios de comunicación su "gran aprecio" por ambos académicos reconocidos en Salamanca.

Sobre Jean Claude Juncker, el representante del Ejecutivo español ha subrayado su "mucha responsabilidad" durante años en el proyecto europeo, al ser "no solo" presidente de Luxemburgo sino también máximo responsable de la Comisión, entre otras tareas.

Rajoy ha agradecido al político Juncker su presencia, del que ha dicho que es "una de las personas que más ha trabajado en beneficio de la Unión Europea y del proceso de integración".

En cuanto a Manuel Marín, que no ha podido asistir al reconocimiento por motivos personales, el presidente del Gobierno español ha señalado de él, durante su visita a la Universidad de Salaánca, que es "un gran europeísta".

"Ha hecho muchísimo por Europa" ya "desde el 1982 cuando tenía la responsabilidad en el primer Gobierno de Felipe González de asuntos europeos", un cometido al que le siguieron otras responsabilidades como comisario o como presidente del Parlamento Europeo en 2004 y 2008, ha recordado .

En cuanto a la Universidad de Salamanca, el líder del Ejecutivo ha manifestado sentir el "honor" de visitar la ciudad, donde descansa "la universidad más antigua de España", una institución de "enorme prestigio" y que es "una de las más antiguas de Europa".

OTRAS AUTORIDADES

Por su parte, el rector de la USAL, Daniel Hernández Ruiperez, ha indicado que a ambos académicos se les estudiará en el futuro "como unificadores de esas divisiones"; en referencia a los movimientos separatistas dentro de la Unión Europea.

En cuanto a las autoridades presentes, además del presidente de la Comisión Europea y de la familia del ex comisario de Auntos Sociales Manuel Marín, han estado presentes los ministros Íñigo Méndez de Vigo y Alfonso Dastis, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente del Consejo Social de la USAL y presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, entre otros.