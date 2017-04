Patxi López: "Vamos a ser capaces de reconstruir el mejor partido socialista, más unido y más fuerte"

El ex secretario general del PSE-EE y candidato a liderar el PSOE, Patxi López, se ha mostrado convencido de que, pese a los "momentos de dificultad" por las que atraviesa el PSOE, se logrará construir "el mejor partido socialista, el más unido, el más fuerte, el que, desde un proyecto claro de izquierdas, vuelva a representar una nueva esperanza para este país" y los socialistas vascos "seguirán siendo fuerza central en Euskadi" en las próximas cuatro décadas.

Durante la celebración del 40 aniversario del PSE-EE, desarrollada en el Kursaal de San Sebastián, López se ha mostrado "orgulloso" de los socialistas vascos, que evitaron "que el sistema democrático se derrumbase por el ataque permanente de los totalitarios". "Hemos plantado cara a los terroristas, resistimos, nos mantuvimos firmes y, al hacerlo, conseguimos derrotarles", ha defendido.

López ha participado en el acto junto a compañeros que han liderado el partido en Euskadi en años precedentes, entre ellos la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, así como los ex secretarios generales del PSE-EE, Ramón Jauregi, Nicolás Redondo, y el de Euskadiko Ezkerra (EE) Jon Larrinaga.

A la cita, han asistido numerosos cargos, dirigentes y militantes socialistas, como el expresidente del PSE, Jesús Eguiguren, o la familia del dirigente socialista ya fallecido Txiki Benegas.

López ha destacado que la historia del socialismo vasco "acumula luchas y esfuerzos, esperanzas y sufrimientos", así como "la dignidad de generaciones enteras" en los momentos "más duros". "Cuando más difícil era, supieron aguantar y lucharon por un país más justo, sin rendirse jamás", ha destacado, para añadir que saben "lo que costó todo esto".

Además, ha puesto en valor que los socialistas han sido "defensores de su pluralidad interna", han impulsado el autogobierno, han "proclamado la unidad y el entendimiento de los diferentes, frente a quienes sólo buscaban dividirnos" y han sido "la primera línea de lucha contra la banda terrorista ETA". "Hemos plantado cara a los terroristas, resistimos manteniendo la dignidad. Nos mantuvimos firmes y al hacerlo, conseguimos derrotarles", ha subrayado.

A ello ha añadido que los socialistas han evitado que "el sistema democrático se derrumbaran por el ataque permanente de los totalitarios". "Todo eso somos y significamos los socialistas vascos", ha aclarado.

López también ha recordado a todos los ediles, militantes y otros cargos que "aguantaron lo que no está escrito, en los años de plomo" del terrorismo de ETA, y se ha referido a ellos como "los verdaderos héroes anónimos de esta historia, de nuestra historia como partido y como país".

El candidato a liderar el PSOE ha aludido también a sus años al frente de la Lehendakaritza, a la que llegó "dos días después de que ETA asesinara al concejal socialista en Orio Juan Priede y abandonó con los cargos públicos "paseando libremente por la calle". "Solo por eso valió la pena llegar a ser lehendakari, lehendakari socialista", ha apuntado.

Según ha dicho, el Gobierno socialista logró también "construir un país para todos", tras un lehendakari (Ibarretxe) y un Ejecutivo "obcecados en su aventura soberanista, sin enterrase de que el mundo estaba cambiando a su alrededor". "Euskadi se encaminaba a una situación de parálisis y enfrentamiento muy similar a Cataluña, y fuimos los socialistas los que lo evitamos", ha manifestado.

Asimismo, ha apostado por "construir una sociedad más justa", defender "la igualdad de todos" y "avanzar en derechos sociales, modernizar nuestra economía, garantizar la libre identidad en Euskadi". "Somos socialistas para ser la voz de los que no serían escuchados, para encarnar las causas de quienes sin nosotros estarían abandonados, para representar a quienes, sin los socialistas, estarían política y socialmente huérfanos", ha incidido.

En este contexto, ha sostenido que los socialistas son "más necesarios que nunca" y, por ello, se ha mostrado "convencido", de que "a pesar de los momentos de dificultad que atravesamos en el conjunto de España, vamos a ser capaces de reconstruir el mejor Partido Socialista; el más unido, el más fuerte, el que, desde un proyecto claro de izquierdas, vuelva a representar una nueva esperanza para este país".

El dirigente vasco ha sostenido que el Partido Socialista es "promesa y esperanza". "Promesa de mejorar la vida de los más humildes y esperanza de construir un futuro mejor para todos", ha apuntado. Finalmente, ha señalado que lo van a "conseguir" y el PSE "va a seguir siendo la fuerza central en Euskadi los próximos 40 años y otros muchos más".

Jáuregui: "El País Vasco seguirá siendo pieza clave"

Por su parte, el también ex secretario general de los socialistas vascos y europarlamentario, Ramón Jáuregui, ha destacado que el PSE-EE ha sido un partido clave, y que su "causa" sigue siendo "una apelación a combatir por la igualdad de oportunidades".

Además, ha apuntado que ya se ha logrado "la paz" en Euskadi, y ha señalado frente al "teatrillo" del desarme de ETA del próximo 8 de abril, que "una vez producida su derrota, entregadas las armas y disuelta la organización, lo importante es ahora construir el relato de la verdad", que tiene que tener como protagonistas "a las víctimas" del terrorismo.

Además, ha señalado que el socialismo vasco "seguirá siendo pieza clave" y "eje vertebrador" del país. En este contexto, ha apelado a un PSE "con futuro" que tendrá "un papel clave en la pluralidad vasca" y ha apuntado que se puede hacer un nuevo estatuto pero respetando "límites", que pasan por "mantener el estatus político en el autogobierno, el consenso y el reconocimiento de la pluralidad".

A su juicio, "no caben las pretensiones nacionalistas de nadie, sino estar juntos". Por ello ha apostado por una Europa "fuerte" y ha advertido al nacionalismo que "si abandonan el punto de coincidencia básico sobre el estatuto nos perderán y el país también perderá", porque "no caben las desmembraciones de los estados".

Nicolás Redondo, que estuvo al frente de la Secretaría General del PSE en los años previos a Patxi López, ha puesto en valor la "voluntad de diálogo y acuerdo" de los dirigentes del PSE-EE como Txiki Benegas o Jesús Eguiguren y, frente a los que hoy están "impugnando el 77, el 78" y a los "partidos políticos que creen que con ellos se ha inventado la historia", ha reivindicado la transición española, en la que el PSOE fue "protagonista fundamental".

Además, ha señalado que los socialistas no tienen "nada que ver" con esas nuevas fuerzas políticas, que hacen "política de tabloides", ya que, a diferencia de ellos, se acercan a "los problemas y tensiones para solucionarlos". Por otra parte, ha destacado que "hemos derrotado a ETA" y ha señalado que hay que pedir que "se disuelvan", pero "no estemos enfadados porque entregan las armas porque es el mejor ejemplo de su derrota".

El PSOE se mete "solito" en "líos"

El ex secretario general de Euzkadiko Ezkerra, formación integrada ahora en el PSE-EE, Jon Larrinaga, se ha referido a la actual situación del partido que, según ha ironizado se mete "solito" en "líos" como el actual.

"No puede ser que se elija un secretario general y a las semanas se le empiece a poner pegas desde determinadas federaciones", ha censurado, o que "si no van bien", unas elecciones generales, "a la primera, le echamos la culpa". "Ese estilo de partido no nos sirve, necesitamos un partido más tranquilo, que culpabilice menos", ha sostenido.

A su juicio, "hay que desterrar esas prácticas", para lo cual "la "solución es la unidad". Por ello ha esperado que en las elecciones primarias del PSOE se logre "una Ejecutiva de unidad en la que estén representadas todas las sensibilidades", porque el país "necesita izquierda".