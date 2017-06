Mariano Rajoy censura la comisión de investigación de financiación del PP que pactó con Ciudadanos

Aunque el extesorero del PP Luis Bárcenas estaba en ese momento declarando en el Congreso en la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular, el nombre del extesorero no se ha pronunciado en el Comité Ejecutivo de la formación conservadora que ha presidido Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno ha dedicado unas palabras a desprestigiar la comisión, pese a que es uno de los puntos del acuerdo de investidura entre su partido y Ciudadanos.

Fuentes del PP han señalado que el presidente del Gobierno comentó que la comisión de investigación sobre la financiación del PP está "disparatadamente concebida" y "desordenada" además de no aportar nada contra la corrupción y solo buscar el perjuicio del PP.

"La oposición solo quiere hablar del pasado y nosotros, del futuro. Solo les interesa el desgaste partidista del Gobierno, ya tienen las conclusiones escritas de la comisión", ha comentado Rajoy.

En el aniversario de la victoria electoral del PP los responsables del partido que iban entrando en la sede de la calle Génova de Madrid no han querido pararse ante los periodistas para hacer declaraciones, como suele pasar en otros comités. Una ley del silencio se ha impuesto entre los barones del partido mientras Bárcenas también callaba en su comparecencia en la Cámara Baja.

La situación llegó a tal extremo que cuando se le preguntó al vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, sobre si se había hablado de Bárcenas en la reunión de los principales responsables del PP, Casado no ha mentado a Bárcenas y solo ha reseñado que "no se ha hablado de nada del orden del día de la comisión del día de hoy" y que no habían preguntado nada al extesorero porque no querían "participar en este circo montado por la oposición".

Rajoy ha insistido en que el partido debe centrarse en "las cosas importantes" que son cinco para el presidente del Gobierno: "No hay alternativa política al Partido Popular; el Gobierno seguirá haciendo esfuerzos para seguir hablando y pactando; la imagen de España en el exterior es magnífica y hay que trabajar para consolidarla; el entorno económico es muy favorable; y en septiembre hay que empezar a trabajar para ganar las próximas elecciones en 2019".

Comité Ejecutivo Nacional del @PPopular. Se cumple #1Año26J en el que hemos logrado importantes acuerdos para los españoles. Sigamos pic.twitter.com/oVo30gAIZi — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 26 de junio de 2017

Casado ha explicado que el presidente ha mandado un "mensaje de tranquilidad" sobre el "reto secesionista" en Cataluña. Rajoy ha apuntado, según Casado, que "el apoyo social está cayendo al igual que el apoyo internacional. El Gobierno sabe cuál es su responsabilidad y la cumplirá. Este desafío no se va a consumar".

Respecto a un posible encuentro del presidente del Gobierno con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, Casado ha puntualizado que Rajoy ha comentado que le gustaría "mantener unas relaciones normales" con Sánchez para lograr acuerdos en los grandes pactos de Estado.

Esta llamada a la normalización de las relaciones con el principal partido de la oposición no fue óbice para que el vicesecretario del PP posicionara como una "derivada del populismo" el último congreso del PSOE y la "competición para ver quién es más extremista" entre los socialistas y Podemos además de criticar los encuentros que tendrá Pedro Sánchez con Albert Rivera y pablo Iglesias esta semana.