Bárcenas guarda silencio en el Congreso sobre la caja B del PP y se limita a justificar su fortuna

Lo había anunciado durante los últimos días y lo ha confirmado este lunes. Luis Bárcenas se ha negado a contestar a la mayoría preguntas de los portavoces en la comisión que investiga la financiación irregular del PP. El extesorero del partido ha argumentado que está inmerso en dos procesos judiciales que se ven afectados "sustancialmente" por el contenido de la comisión y por eso no respondido a ninguna pregunta sobre la caja B. Se ha limitado a hacer acotaciones menores a ciertas afirmaciones y a defender el origen de su fortuna en Suiza.

Bárcenas no ha querido hablar dentro ni fuera de la comisión. Ha entrado en la Sala Constitucional del Congreso por una puerta distinta, intentando evitar a la multitud de periodistas que le esperaban. Dentro ha asistido impasible a las intervenciones de los distintos portavoces de la comisión y ha intervenido en contadas ocasiones.

Todos los portavoces le han insistido en sí había firmado un pacto con su partido: sus antiguos responsables le exculpan - como hicieron en Gürtel- y él se retira de la causa del borrado los ordenadores y hoy guarda silencio ante las preguntas sobre la caja B. Bárcenas lo ha negado alegando que "en Gürtel el PP no tiene nada que ver".

La primera en tomar la palabra ha sido la portavoz del PSOE, Isabel Rodríguez, que ha utilizado el escrito de defensa que Bárcenas presentó en la Audiencia Nacional en 2006 para hacer sus preguntas. Así, y sin obtener respuesta, le ha preguntado si existía una financiación en B, si esa caja opaca era conocida por los dirigentes del partido o a quiénes se repartían los sobres en negro que se sumaban al sueldo oficial. Esas preguntas se han repetido a lo largo de casi todas las intervenciones.

Ante su silencio, la diputada ha recordado sus declaraciones en la fase de instrucción y en el juicio del caso Gürtel. De hecho, el PSOE ha exhibido dentro de la comisión un vídeo de su declaración en ese proceso donde definía la caja B del PP como una con "una contabilidad extracontable". "Queda claro que Rajoy cobraba en negro, recibía personalmente los sobres y personalmente destruir las pruebas", ha concluido la diputada tras leer algunas de sus confesiones anteriores.

Bárcenas no ha contestado a nada durante la intervención de Rodríguez, y cuando la portavoz ha terminado ha tomado la palabra para criticar que hubiese dicho que los jueces definieron al PP como una organización criminal: "Eso lo dice la acusación del PP, no el juez, son ustedes".

Desde Unidos Podemos, Irene Montero le ha lanzado una batería de preguntas. Bárcenas ha dicho que sólo le iba a contestar al "buenos días" y se ha limitado a corregir el tiempo que pasó como responsable de la tesorería o que era Álvaro Lapuerta quien fijaba el presupuesto de campaña. Silencio ante el resto de cuestiones sobre el origen de los ingresos de la caja B, sobre los amaños de obra pública o sobre el grado de conocimiento de Rajoy y Cospedal de la financiación irregular.

Bárcenas ha decidido contestar a Montero cuando le ha preguntado si se había quedado con fondos del partido. "Con nada, absolutamente con nada", ha dicho, y ha insistido, como ha hecho durante el juicio de Gürtel, en que no se quedó con dinero de la caja B: "Yo no me he apropiado de nada". Su negocios fuera de la política son la respuesta a "una situación patrimonial muy desahogada". "Como el señor Monedero con los fondos de Venezuela", ha apostillado.

También le ha contestado cuando Montero le ha preguntado por qué renunció a ser acusación en el juicio sobre el borrado de sus ordenadores. Ha insistido, como ya argumentó, en que lo hace "por sus múltiples frentes abiertos" y para centrarse "en lo realmente relevante".

Durante su intervención, Montero ha acusado al PP de montar una estructura "para delinquir", con una estrategia "orquestada" que consistía en "dar concesiones a cambio de esos dineros que les entregaban de forma ilegal". Cuando le ha afeado su silencio en las cuestiones importantes, Bárcenas ha respondido que él no es responsable de la "torpeza" de convocarle con procesos aún abiertos.

"No actúe como si estuviese en una obra de teatro"

El extesorero del PP ha mantenido un tenso intercambio con el portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó, que le ha reclamado insistentemente que le contestase, al menos con un "no voy a contestar", y le ha recriminado su actitud. "No actúe como si estuviese en una obra de teatro", le ha contestado Bárcenas.

Se han enzarzado en varias ocasiones durante la intervención del Cantó, al que Bárcenas ha acusado de "mentir descaradamente" por algunas de sus afirmaciones. El portavoz de Ciudadanos ha concluido asegurando que el PP ha "pervertido la democracia" con su financiación irregular, que le permitía "acudir dopado" a los procesos electorales.

Desde ERC, Joan Tardá, le ha reclamado "un acto de patriotismo" consistente en "que se levante y pida perdón", a lo que Bárcenas le ha pedido que den ejemplo desde su partido y pida perdón Jordi Asuás, miembro de Esquerra condenado por contrabando de tabaco.

Tardá ha insistido durante su intervención, en la que apenas ha formulado preguntas, en que la comisión "es un paripé" porque no hay voluntad de "hacer un reset", de revertir un sistema "podrido desde la Casa Real hasta la última de las administraciones". "Ustedes han estado actuando sabiendo que el régimen había consagrado la impunidad (...) ¿Acaso algún criminal del franquismo fue juzgado?", ha añadido.

Mikel Legarda, diputado del PNV, le ha llegado a pedir que, si no iba a contestar a nada, no se dedicase a apostillar las afirmaciones que no le gustaban. Lo ha hecho después de que Bárcenas le acusase de elaborar un relato sobre la corrupción en el PP que "no guarda relación con ninguna de las dos causas", cuando el diputado vasco ha definido el sistema de donativos como "algo estructural" basado en una "connivencia" con empresarios del ladrillo.

"No tengo el gusto", ha contestado Bárcenas sobre si conoce al comisario jubilado José Manuel Villarejo tras la pregunta de Oskar Matute, de Bildu. Al igual que ha hecho durante los otros interrogatorios, el extesorero del PP se ha limitado a hacer solo algunas acotaciones.

El PP no le formula ninguna pregunta

El PP ha cerrado el turno de intervenciones de los portavoces. El diputado Carlos Rojas ha criticado que la comisión solo se haya constituido para "desgastar al partido del Gobierno al precio que sea" y ha acusado a la oposición, a la que ha definido como "nuevos torquemadas", de lanzar "bocanadas de basura contra el honor de la formación política que más apoyo popular ha recibido".

Durante su intervención, interrumpida por los portavoces que le pedían que se dirigiese al compareciente, se ha dedicado a glosar los logros económicos del PP. El presidente de la comisión, Pedro Quevedo, le ha interrumpido y le ha pedido que se centrase en el objeto de la comparecencia. El portavoz no ha formulado ni una sola pregunta a Bárcenas durante su intervención, más breve que la del resto de diputados.