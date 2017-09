Montoro garantiza que los funcionarios de la Generalitat catalana cobrarán en plazo sus nóminas

Montoro ha precisado que no habrá ningún problema para el abono de los salarios de los funcionarios, que los cobran a través de los bancos, y que éstos, además, recibirán sus estipendios "en plazo".

El ministro de Hacienda explicó ayer que la Interventora General de la Generalitat había vuelto a enviar al Ministerio los informes semanales de gasto y que éstos están siendo estudiados por si hubiera pagos sin amparo legal, como serían los relativos al referéndum de independencia convocado para el 1 de octubre.

No obstante, la intervención 'de facto' de las cuentas públicas catalanas ya es un hecho y se prolongará de manera indefinida hasta que se encauce la situación en Cataluña. Esta intervención implica que será el Ministerio quien asuma el pago directo de las nóminas de la Generalitat, así como de los servicios esenciales: Educación, Sanidad y Servicios Sociales.

El resto de servicios no incluidos en estos capítulos también está intervenido, tras la firma, por parte de Montoro, de un acuerdo de no disponibilidad de crédito para gastos que no estén ya previstos.