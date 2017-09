El PP destaca que 7 millones de catalanes no acudieron a la Diada y avisa a Puigdemont de que no aceptarán "un trágala"

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha destacado este martes a los siete millones de catalanes que no participaron en la manifestación de la Diada, que ha denunciado que han convertido "en una fiesta sectaria y partidista", y ha respondido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que los 'populares' siempre están abiertos al diálogo pero nunca aceptarán "un trágala" para "acabar con España violentando todas las leyes".

En rueda de prensa en el Congreso, Hernando ha arremetido contra quienes están organizando un "golpe de estado" contra la legalidad, el Estatut, el ordenamiento jurídico y la Constitución y ha mostrado su satisfacción por la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la ley de ruptura de Cataluña, que regula un régimen transitorio hasta la aprobación de una eventual Constitución de la República catalana.

"Es un una sentencia ejemplar en la que indubitadamente el Tribunal Constitucional denuncia una violación de nuestro estado de Derecho que se está produciendo desgraciadamente por algunos desde hace tiempo en Cataluña", ha aplaudido recordando el "espectáculo antidemocrático" vivido la pasada semana en el Parlament, que cree que evidenció las "formas totalitarias" de los independentistas.

Para Hernando, este paso del Tribunal Constitucional demuestra que aquellos que están planteando "una guerra" contra el Estado de Derecho "no se van a salir con la suya" y van a ser "derrotados". "Este es un paso más en esa derrota de los que quieren saltarse a la torera el Estatut, la Constitución y el ordenamiento jurídico", ha insistido.

En este punto, el portavoz 'popular' ha culpado de haber llegado a esta situación a quienes "violan la ley" y, ante las apelaciones al diálogo, ha reiterado que ellos siempre están abiertos a la negociación pero nunca aceptarán "ningún trágala".

De hecho, ha insistido en que debe tenerse en cuenta que la manifestación celebrada en Barcelona con motivo de la Diada fue numerosa pero "mucho menos numerosa que otros años", lo que le lleva a la conclusión de que "la mayoría de los ciudadanos catalanes no están por violar la ley y vulnerar el estado de derecho".

PEDIR PERDÓN POR LOS VÍTORES A OTEGI

Además, ha destacado que a él le daría "vergüenza" participar en una manifestación en la que se "aclama" al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y en cambio se silba a miembros del PSC; por lo que ha exigido a los organizadores de la marcha que pidan perdón "por semejante agravio a todos los demócratas".

En este punto, Hernando ha advertido a los independentistas de que "han roto la convivencia" en Cataluña pero "no van a romper España". "Pueden montar todas las pantomimas que consideren oportuno y hacer todos los movimientos necesarios para mantener ese referéndum que no se va a realizar, no tiene ningún sentido y resulta ridículo", ha emplazado.

En cuanto a la posibilidad de recurrir al artículo 155 de la Constitución para frenar el desafío soberanista, ha insistido en que se trata de una previsión constitucional que "siempre" está encima de la mesa y corresponde al Gobierno y el Senado activarla. "Actuaremos con proporcionalidad", ha añadido.

NO HAY SOLUCIONES MÁGICAS

Según ha recordado, el PSOE ha propuesto la creación de una comisión en el Congreso para debatir sobre el modelo territorial y el PP ya ha adelantado que está dispuesto a abrir este diálogo. Pero ha insistido en que no se pueden "cuestionar" asuntos que afectan a la soberanía nacional o la igualdad de derechos entre los españoles.

"No creo en las soluciones mágicas. Sí creo en la responsabilidad y el sentido común", ha continuado Hernando recordando que todos los ciudadanos tienen la obligación de cumplir la ley y rechazando que haya que "adaptar sistema legal o el ordenamiento jurídico para contentar a los que violan la ley".