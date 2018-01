El PSOE descarga en el Gobierno la responsabilidad del revés al recurso contra la investidura de Puigdemont

El PSOE descarga en el Gobierno toda la responsabilidad en la fórmula para frenar la investidura de Carles Puigdemont t ras el revés del Consejo de Estado, que emitió un informe contrario a la impugnación de la sesión convocada en el Parlament. A pesar de que la dirección del PSOE aseguró, tras el anuncio de la vicepresidenta de los pasos para evitar la investidura, que apoyaba "las medidas" de las que previamente había sido informado Pedro Sánchez.

Los socialistas consideran que es el Ejecutivo de Mariano Rajoy el que tiene que tomar las decisiones que correspondan para el objetivo de que "un prófugo de la justicia" no sea president de la Generalitat. Ese el fin último que defienden los socialistas. "Apoyamos al Gobierno en la decisión de que Puigdemont no se siga comportando de la manera que lo hace como prófugo de la justicia. Ya está", ha expresado Carmen Calvo.

La dirección del PSOE subraya que la forma de "administrar" ese objetivo corresponde Gobierno: "El Gobierno sabrá qué medidas toma, en qué condiciones las toma y con qué criterio porque para algo es el Gobierno y nosotros el principal partido de la oposición".

No obstante, Calvo ha evitado cuestionar el procedimiento escogido por el Gobierno. Es más, ha restado importancia al informe del Consejo de Estado al asegurar no es "preceptivo" y "no vinculante" y ha enfatizado que no quita la razón al Gobierno. Lo que no ha querido decir si le parece bien que el Gobierno recurra al Tribunal Consitucional en cualquier caso. "El Gobierno sabrá si le va a hacer más o menos caso a ese informe. Nosotros vamos a lo importante. Lo importante es que no es aceptable la situación que mantiene este prófugo de la justicia", dice Calvo.

Un "chiste" que Puigdemont pida dimisiones

También la portavoz parlamentaria, Margarita Robles, ha señalado que es el Gobierno el que debe explicar "el varapalo" que ha recibido del Consejo de Estado. "El PSOE va a apoyar las decisiones políticas, que son impedir que jurídicamente de una manera adecuada el señor Puigdemont no sea president de la Generalitat. Si el Gobierno está actuando bien o no, eso le corresponderá valorarlo al propio Gobierno y a los ciudadanos también", ha dicho Robles.

El PSC tiene previsto, en cualquier caso, presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional en el momento en el que comience a celebrarse la sesión de investidura en el Parlament sin que el candidato esté presente, es decir, el martes. Ferraz respalda ese movimiento.

El PSOE avala al Gobierno en el fin de frenar que Puigdemont sea presidente y carga contra él con dureza, a pesar de que asume que Catalunya tendrá un jefe del Ejecutivo independentista. Calvo ha acusado al expresidente catalán de estar fuera de la "realidad" y de querer poner "boca abajo el sistema constitucional": "Que Puigdemont pida la dimisión de la vicepresidenta es un chiste, desde Bruselas, huido de la justicia", ha sentenciado.