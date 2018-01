El Consejo de Estado responde al Gobierno que no hay motivos para impugnar la investidura de Puigdemont

El Consejo de Estado acaba de frustrar los planes del Gobierno para impedir que se celebre el pleno del Parlament que prevé votar la investidura de Puigdemont el próximo martes. Tal y como ha avanzado la Cadena Ser, el órgano consultivo ha resuelto la petición de Moncloa, que recibió esta misma mañana sin aviso previo y con petición de respuesta urgente.

El Gobierno decidió pedir un informe al Consejo de Estado a pesar de que no obligatorio para impugnar actos no legislativos como la convocatoria de un pleno. El sentido del dictamen no varía el escenario de que el Constitucional acabe suspendiendo la celebración de esa investidura.

La decisión de recurrir al TC fue comunicada en la mañana de este jueves en una multitudinaria rueda de prensa en la que la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, aseguró que "Puigdemont carece de libertad deambulatoria", por lo que su presencia en la investidura ha de considerarse imposible.

El dictamen del Consejo de Estado asegura que, en los términos en los que se ha convocado la investidura, no hay visos de inconstitucionalidad, por lo que la impugnación del Gobierno se considera prematura. En otras palabras, el órgano consultivo desoye el argumentario de Moncloa sobre la "libertad deambulatoria de Puigdemont" y señala que la irregularidad solo será efectiva si se confirma que el líder de Junts per Catalunya pretende acceder a la presidencia en ausencia.

En una entrevista en Onda Cero, Rajoy aseguraba este miércoles que trabajaba para impedir los planes del candidato de Junts per Catalunya: "Haré todo lo posible para que Puigdemont no sea investido", aseguró el presidente. Su primer movimiento ha tropezado con el Consejo de Estado que preside José Manuel Romay Beccaría.

Rajoy sigue adelante

A pesar del golpe, Rajoy persiste en sus intenciones. "El Gobierno tiene la intención de seguir adelante con su recurso contra Puigdemont", aseguran fuentes oficiales de Moncloa. Esa decisión sitúa ahora toda la presión en el seno del Constitucional que tendrá que decidir si admite a trámite el recurso y suspende la investidura.

Contra la investidura telemática

En su reunión de urgencia, el Consejo de Estado ha resuelto las tres peticiones que tenía del Gobierno: elaborar un dictamen preceptivo para presentar el recurso de inconstitucionalidad contra la investidura y dos informes potestativos sobre las dos opciones de investidura no presencial.

Tras quitarle la razón al ejecutivo en la primera cuestión, el órgano ha dictaminado que una investidura por delegación o telemática serían contrarias a la Constitución. Esta tesis es la que permitirá el recurso de amparo que el PSC tiene previsto presentar si el Parlament pretende seguir adelante con la investidura sin Puigdemont presente.

Moncloa ha intentado con su movimiento restarle a Puigdemont la posibilidad de abundar en el relato de que la acción de Rajoy le quita el cargo por segunda vez. El Gobierno tiene ahora la opción de recurrir el nombramiento una vez se produzca. Para entonces, el líder independentista ya habrá recibido los votos, aunque no pueda ejercer la presidencia.