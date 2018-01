El PSOE estudia acciones para revocar a María Elósegui como jueza española en Estrasburgo

El PSOE estudia qué acciones puede llevar a cabo en las instituciones para revocar el nombramiento de María Elósegui como jueza española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo después de que eldiario.es haya revelado que falseó su currículum.

El portavoz en el Senado, Ander Gil, ha anunciado que los socialistas están "valorando si desde el ámbito de la Asamblea Parlamenta del Consejo de Europa -que es el órgano que la eligió en votación secreta- o de otros ámbitos cabe instar a la Asamblea Parlamentaria algún tipo de revocación. Gil ha asegurado que, en caso de que no haya mecanismos posibles, el PSOE lo denunciará "en los foros oportunos".

Para los socialistas la actuación de Elósegui es "rechazable" y la dirección constata que no participó en la elaboración de la Ley de Igualdad del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tal y como figuraba en su currículum. Gil ha explicado que para la elaboración de la norma no se contó con ningún grupo de expertos sino con un panel interministerial. "Esta jueza no pudo participar", ha afirmado.

En cualquier caso, para los socialistas la responsabilidad recae en el Gobierno de Mariano Rajoy, al que corresponde proponer a los aspirantes a ocupar la plaza de España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. "El Gobierno del PP es el que se ha empeñado a fondo para colocar a una jueza de su cuerda, ultraconservadora. El resultado ha sido este", ha afirmado Gil, que ha lamentado la "imagen exterior" que proyecta España con el polémico nombramiento de la catedrática, que hizo comentarios como que la homosexualidad genera "patologías".

Esas declaraciones ya provocaron que la dirección de Pedro Sánchez considerara inoportuna su presencia en el Tribunal de Estrasburgo. Los socialistas europeos no dieron una instrucción clara de voto en la Asamblea Parlamentaria, aunque en la reunión de grupo se hizo hincapié en que ninguno de los tres aspirantes presentados por España eran progresistas y que, en todo caso, fue José Martín y Pérez de Nanclares el que obtuvo una mejor valoración de la comisión evaluadora.

Iglesias: "A su casa"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, también ha criticado duramente a Elósegui por el falseamiento de su currículum y ha comparado la situación de la jueza con la de "cualquier estudiante" que opte a una beca y sea cogido mintiendo. "Los estudiantes deben estar flipando porque si a ellos les pillan, les quitan la beca", informa Aitor Riveiro.

El líder de Podemos ha considerado "de chiste" que los partidos tengan que opinar de algo que, en su opinión, no merece ninguna discusión. "Es evidente que la deberían mandar a su casa sin necesidad de que nos pronunciemos", ha zanjado.