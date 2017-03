Pablo Iglesias, a Mariano Rajoy: "A usted se la bufa el informe de los letrados del Congreso"

La polémica se inició pronto en la sesión de control del Gobierno de este miércoles. El portavoz de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, le ha espetado al presidente del Gobierno que "a usted se la bufa el informe de los letrados del Congreso" sobre los excesos del veto presupuestario por parte del Gobierno. Mariano Rajoy le ha respondido que es una potestad del Ejecutivo recogida "en el artículo 134.6 de la Constitución", que permite utilizar este mecanismo "velar por los presupuestos".

Iglesias ha asegurado que el informe de los abogados del Cámara Baja no le importa al presidente del Gobierno porque "lo importante ya lo tiene usted, los presupuestos, los tiene usted atados con Ciudadanos, con el PNV, con Coalición Canaria y con un diputado canario que le va a prestar el PSOE de Nuevas Canarias, por eso se la bufa".

Rajoy ha aceptado la teoría de Iglesias. "Celebro saber que ya cuento con el apoyo de los presupuestos y espero que todos los citados por usted tomen buena nota y le hagan caso. Si alguien quería una primicia informativa ya la tienen", ha respondido Rajoy.

El diputado de Unidos Podemos ha tirado del ingenio de Lope de Vega para explicar lo poco que le importa al Ejecutivo la visión legal de un mecanismo que ha utilizado el Gobierno "hasta el 23 ocasiones".

"Como usted maneja la prosa de Lope con destreza he estado reflexionando sobre la expresión que utilizaría usted. Tiene usted varias opciones: Me importa un comino el informe de los letrados, me importa un pimiento, me importa un huevo, me importa un rábano o me importa un pepino, incluso tiene usted las fórmulas más directas: Me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco, me la pela, me la refanfinfla, incluso he encontrado una, que si los señores de la bancada popular que han insultado a un compañero me permiten terminar, que creo que se adapta perfectamente a su estilo, me la bufa", ha señalado Iglesias.

El presidente del Gobierno se ha escudado en la legalidad para justificar el veto presupuestario. "Estoy a favor de la separación de poderes, por eso respeto las funciones de este parlamento, por eso pido que el parlamento respete las funciones del Gobierno que están recogidas en el texto constitucional", ha concluido.