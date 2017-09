Pedro Sánchez hablará con el resto de líderes para intentar que el Congreso estudie un nuevo modelo territorial

La reforma constitucional que el PSOE propone como principal solución para el conflicto territorial en Catalunta tendrá que esperar. La ejecutiva que lidera Pedro Sánchez ha decidido este lunes que su propuesta en el Congreso sea la creación de una comisión de estudio del modelo territorial. El líder socialista llamará a Mariano Rajoy "hoy o mañana" y a Pablo Iglesias y Albert Rivera, a continuación para pedirles el respaldo para que ese órgano en el Congreso eche a andar.

Los socialistas quieren que el Congreso escenifique al menos la capacidad de las fuerzas políticas de "sentarse" a abordar un problema como el territorial, según fuentes socialistas. Sánchez ha expresado que hay "mimbres" para que salga adelante y se empiece a analizar un nuevo modelo de convivencia. "Todas las fuerzas políticas debemos caminar juntos en torno al noble objetivo de resolver esta crisis con diálogo", ha expresado el líder socialista.

Sánchez se ha mostrado dispuesto a esperar al PP para que su propuesta, que registrará formalmente en el Congreso este jueves, salga adelante. "Más importante que el cuándo se vote esa iniciativa para nosotros lo fundamental es que salga que sí". "Voy a intentar persuadirles de que es importante no solo aplicar la ley sino abrir un espacio de diálogo", ha reiterado.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no ha puesto reticencias este lunes en una entrevista en la Cadena SER, pero el Ejecutivo prefiere que cualquier propuesta en esta línea no se materialice hasta que pase el 1 de octubre, fecha en la que la Generalitat tiene previsto el referéndum por la independencia de Catalunya. Ciudadanos tampoco quiere vincular las medidas encaminadas a la reforma del modelo territorial al desafío soberanista. "No descartamos presentarla a votación antes del 1 de octubre. Si después del 1 de octubre tenemos la garantía de que se puede constituir, el PSOE será generoso", ha expresado Sánchez. El líder socialista hablará también con los portavoces de los demás grupos, incluidos los independentistas.

La comisión de estudio que ahora propone Sánchez no tiene efectos legislativos, sino que se trata fundamentalmente de un organismo por el que pasan expertos con propuestas sobre el tema objeto de debate y después se elaboran unas conclusiones. La dirección socialista no quiere restarle importancia dado que subrayan que es un trabajo que hay que hacer en cualquier caso si se quiere reformar la Constitución. "C reemos que es perfectamente compatible", ha dicho Sánchez, que considera que esta comisión y la hipotética subcomisión que se cree para la reforma constitucional es "complementario". Sánchez ha recordado que la modificación de la Carta Magna va más allá del conflicto territorial.

Además, Sánchez se ha mostrado abierto a que su propuesta federalista que define a España como plurinacional se vea rebajada en el trámite parlamentario. "Q ueremos convencer, pero estamos abiertos a ser convencidos", ha expresado Sánchez, que considera que lo importantes es "plantear una solución acordada entre todas las partes".

"El PSOE ha planteado una propuesta que consideramos que es consecuente con nuestra posición federalista. Nosotros defendemos la modernización del Estado autonómico, el federalismo, pero reivindicamos que el actual modelo convivencia es el mejor de la historia –ha afirmado. N o tenemos ningún problema en debatir esta propuesta. No la planteamos como un dogma".

Sobre su propuesta y como ya han hecho anteriormente otros portavoces socialistas, Sánchez no ha querido profundizar sobre qué significa la plurinacionalidad en cuanto al reconocimiento de naciones se refiere. Su candidato para las primarias para liderar el PSOE madrileño, José Manuel Franco, aseguró en una entrevista en El Español que Madrid sería una nación con esa nueva concepción plurinacional del Estado. Sánchez ha evitado pronunciarse: "T odas las naciones son España", se ha limitado a responder.

Sánchez ha comparecido ante los periodistas por primera vez tras las vacaciones con motivo de la reunión de la Ejecutiva del PSOE, que ha aprobado las medidas que los socialistas plantearán en el Congreso para hacer frente al desafío soberanista en Catalunya.

A Ada Colau: "En política no se puede contentar a todos"

Preguntado por los periodistas, Sánchez ha mostrado su respaldo a la acción del Gobierno ante el desafío del 1-O, como ya hizo en una conversación telefónica con Rajoy en la que le trasladó que el PSOE pretende hacer un "frente común" en esa materia. "Conforme se vayan dando pasos estaremos con el Estado con el Gobierno", ha señalado.

Rajoy informa puntualmente a Sánchez de los "escenarios" que tiene previstos para responder a los acontecimientos del 1-O, pero el secretario general del PSOE ni ha querido explicar cuáles son esos escenarios ni qué le parecen. Así, ha evitado pronunciarse sobre qué le parecería la aplicación del artículo 155 de la Constitución. "Iremos respondiendo a esas preguntas cuando toque, cuando se vayan produciendo esos escenarios. Antes me parecería una temeridad y por tanto no lo voy a hacer", ha zanjado.

El líder socialista ha respondido a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha pedido a Rajoy que permita la celebración del referéndum y que ha asegurado que permitirá que se vote en la ciudad condal: "En política, como en la vida, no se puede contentar a todos", ha dicho Sánchez, que ha asegurado que la alcaldesa debe "saber dónde está".