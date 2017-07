Podemos pide al PSOE que deje la "apatía" e interceda para que su socio canario no apoye el techo de gasto

En la rueda de prensa que ha ofrecido durante la reunión de la Ejecutiva del partido, Vera ha lamentado que, en aquel momento, el PSOE tuvo una "actitud apática y pasiva" ya que, según ha criticado, no intentó evitar que Quevedo apoyara los PGE ni tampoco exigió después explicaciones.

Ahora, Podemos espera que el PSOE sí juegue un papel más activo y, por ello, se han puesto a su disposición, para ayudarles en lo que sea necesario para impedir que esa imagen se repita. "Nos gustaría ver al PSOE manteniendo un diálogo con su socio Quevedo para que no pase como pasó hace días con los Presupuestos", ha explicado Vera.

"Lo que vimos en los Presupuestos fue una actitud un poco apática y pasiva del PSOE a la hora de pedir explicaciones, sentarse exigir quizás algún tipo de explicación a Quevedo que votó que sí a esos Presupuestos. Si es un socio con el que te presentas a las elecciones y compartes lista, hay decisiones estratégica que hay que tomar de manera conjunta", ha señalado.

QUE EL PSOE CAMBIE LA RELACIÓN CON SUS ALIADOS

Por ello, el partido morado espera que, ahora sí, Sánchez cumpla sus palabras y las haga realidad con hechos, por ejemplo, convenciendo a Quevedo de que también vote en contra de los PGE, o al menos, intentándolo. "El PSOE con Pedro Sánchez a la cabeza no se comporta de la misma forma que lo hizo en el pasado. Nos ponemos a disposición de Sánchez si lo necesita. Vamos a confiar en que la relación cambie, no solo entre nosotros si no con sus aliados", ha enfatizado.

En este sentido, Vera ha asegurado que están contentos de ver cómo "se están recogiendo los frutos" de la reunión que mantuvieron los secretarios generales de Podemos, Pablo Iglesias, y del PSOE, Pedro Sánchez, la semana pasada, en la que el líder 'morado' pidió al socialista que deje atrás definitivamente la imagen de la "gran coalición" que dieron, por ejemplo, aprobando el techo de gasto de 2017.

"Eso está empezando a cambiar y se está empezando a revertir", ha reconocido, aunque ha vuelto a insistir, eso sí, en que esperan que ese "cambio de actitud, que "se está notando" con decisiones como la de abstenerse en la votación del tratado de libre comercio entre Canadá y la Unión Europea, el CETA, o asumiendo el concepto de plurinacionalidad, se vaya concretando más.

Así se lo trasladarán en la reunión de equipos que pronto mantendrán los dos partidos, cuando las portavoces parlamentarias Margarita Robles (PSOE) e Irene Montero (Podemos) terminen de concretar los detalles de calendario y composición de dichos equipos.

"Pedro Sánchez y Pablo Iglesias están en continuas conversaciones desde que se vieron la semana pasada y siguen en ello, y Robles y Montero están pendientes también de concretar el desarrollo del orden del día y la composición de los equipos", ha explicado Vera.

En dicha reunión, el equipo económico de Podemos planteará además al PSOE trabajar en una propuesta alternativa de techo de gasto, que se base en la flexibilización de los objetivos de déficit, por un lado, y en el establecimiento de un suelo de ingresos, por otro, aunque de momento no ha avanzado las cifras que pondrán encima de la mesa.