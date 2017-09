Puigdemont: "No van a poder precintar Cataluña hasta el 1-O"

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, asegura que es "insostenible" pensar que "desde hoy y hasta el próximo día 1 se va a poder precintar Cataluña", en alusión a las órdenes judiciales de clausurar todos los locales o edificios públicos en los que esté previsto que se celebren votaciones el 1-O.

En una entrevista en el digital eldiario.es, Puigdemont se pregunta, en este sentido, "¿con qué orden judicial van a precintar inmuebles particulares, o inmuebles que pertenecen a otras administraciones?" y entiende que "deberán acreditar un poco mejor con qué base jurídica están haciendo este precinto general del país".

Preguntado sobre cómo debe actuar un ciudadano catalán que se encuentre con un precinto policial en el colegio electoral, y si debe saltarse ese precinto, Puigdemont asevera que "no vamos a recomendar a nadie que haga ninguna acción de carácter violento o de otro tipo".

"Ahí no nos van a encontrar. Sabemos que va a existir una provocación para que se rompa un movimiento pacífico, convivencial, incluso irónico a veces. No lo vamos a permitir", ha insistido el presidente catalán.

Pese a las actuaciones y órdenes de los jueces, la Fiscalía y el Gobierno contra el 1-O, Puigdemont se muestra optimista sobre las posibilidades reales de que el domingo se vote.

"Por descontado que se va a celebrar el referéndum que convocamos", dice el president, que aún reconociendo que "la acción del Gobierno ha cambiado algunas condiciones, lo que no ha cambiado es la voluntad de la ciudadanía de votar" y que "hoy hay una mayoría más larga, más ancha de gente que quiere votar que la que había antes, hace un mes".

Carles Puigdemont asevera que "los Mossos van a hacer su trabajo" el 1-O, aunque indica que su prioridad y la del resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado debe ser "garantizar nuestra seguridad", y opina que no cree que "referéndum amenace la seguridad de nadie".

Justifica que el Govern apele a la proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de los Mossos porque "lo dice la ley" y en este punto asegura que celebrar un referéndum no es un delito y que "no hay una amenaza a la seguridad". "Que me digan exactamente dónde está la amenaza a la seguridad de convocar un referéndum, aunque sea un referéndum sin acuerdo con el Estado", remacha.

Respecto al apoyo dado por el presidente de EEUU, Donald Trump, a Mariano Rajoy en contra del referéndum, señala que no es ninguna sorpresa porque "es evidente que a cualquier Estado que hoy se le pregunte sobre esta cuestión va a secundar la posición de España".

"La historia de todos los procesos anteriores dice lo mismo. Ningún país ha reconocido 'avant la lettre' a un país que quiere independizarse", pero entiende que tras el 1-O, si gana el sí, "como mínimo, Europa deberá dejar de mirar a otro lado. Y deberá dejar de pensar que esto es solo un asunto interno del Estado español, y que es un asunto europeo".

Puigdemont reitera que ahora "no está encima de la mesa una declaración unilateral de independencia" y que sólo contempla "defender el referéndum hasta el final, con todas las consecuencias" pues "no vamos a retroceder ni un milímetro en nuestro compromiso".