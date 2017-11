Rivlin advierte que quien deslegitima a Israel impide la paz y se equivoca

El presidente de Israel, Reuvén Rivlin, ha asumido hoy que su país pueda ser objeto de críticas en el exterior, pero ha advertido de que pasar de ahí al boicot y la deslegitimación impide la paz con los palestinos y supone situarse "del lado equivocado de la historia".

Rivlin ha hecho esta advertencia en su intervención en la sesión solemne de las Cortes celebrada en el Senado con motivo de su visita a España y en la que ha ensalzado los lazos de todo tipo existentes entre los dos países y el potencial de colaboración que tienen por delante.

El presidente del Senado, Pío García Escudero, ha intervenido también en esta sesión, en la que han estado presentes igualmente la presidenta del Congreso, Ana Pastor, diputados, senadores y los portavoces de los grupos en ambas cámaras excepto los de Podemos y ERC.

El portavoz de Podemos en el Senado, Ramón Espinar, sí ha acudido al saludo previo a la sesión para, a través de un intermediario, hacerle llegar una carta denunciando la situación de "malos tratos" y "torturas" que asegura que sufren más de 300 niños palestinos encarcelados en Israel.

En su intervención ante los parlamentarios, Rivlin ha confiado en que España siga siendo una voz que defiende la importancia de la cooperación y que se opone a los boicots.

Ha sido en ese contexto cuando ha asumido que en el Parlamento español haya voces que critican, "a veces con un lenguaje excesivo", la política de Israel.

"Pero debemos distinguir claramente entre crítica y boicot. Quien intenta perjudicar al Estado de Israel a través del boicot y la deslegitimación -ha advertido- socava con sus propias manos la posibilidad de llegar en algún momento a una solución del conflicto palestino-israelí y se encontrará al final del lado equivocado de la historia".

Ese conflicto ha dicho que es una "tragedia" tanto para los israelíes como para los palestinos y no se resolverá con boicots o decisiones unilaterales.

"No hemos tenido nunca, ni tenemos ni tendremos nada contra el Islam. Vivimos los unos junto a los otros, unos con otros. No habrá paz hasta que no comprendamos que no estamos condenados a convivir, sino predestinados a convivir como árabes y judíos", ha añadido.

Pero ha explicado que nunca podrán renunciar a la protección de un Estado de Israel "democrático y judío".

Rivlin, quien ha ensalzado el legado de la obra de El Quijote y el reconocimiento de su figura en Israel, ha subrayado que España no es sólo una cultura, sino un concepto ya que fue un punto de encuentro entre civilizaciones.

En España ha dicho que se forjó gran parte del pensamiento judío y ha elogiado la respuesta de ambos países al terrorismo evitando medidas legislativas antidemocráticas.

Ha resaltado especialmente que, tras los atentados del 11M y los del pasado agosto en Cataluña, España "no se ha dejado llevar por la histeria ni por el populismo" y ha actuado "con eficacia y mano fuerte salvaguardando la democracia y tolerancia de la sociedad española".

Tras recordar que Israel lleva 70 años enfrentándose a atentados y guerras, ha advertido de que ningún Estado debe permitir que el terrorismo "disfrute el sabor del triunfo".

"Israel siempre ha anhelado la paz con sus vecinos", ha resaltado antes de elogiar la Conferencia de Madrid con la que se inició el proceso de paz palestino-israelí.

Por su parte, García Escudero ha subrayado que España cree firmemente en el diálogo entre culturas y religiones como la mejor vía para sentar las bases de un mundo regido por el conocimiento mutuo como fuente de tolerancia y de convivencia en paz.

En consecuencia, ha reiterado el compromiso con el proceso iniciado en la Conferencia de Madrid de 1991 y que ha calificado de "arduo y difícil pero de todo punto imprescindible" para lograr la solución de dos estados y dar respuesta a las "legítimas aspiraciones" de israelíes y palestinos.

También ha dado prioridad a la lucha contra el terrorismo y ha destacado la cooperación bilateral en ese ámbito.

El presidente del Senado ha subrayado las relaciones de todo tipo entre los dos países, y tras expresar la admiración de España por la inteligencia, creatividad y esfuerzo con que los israelíes se han enfrentado a los retos de su desarrollo económico, ha hecho hincapié en la identidad histórica de los dos pueblos gracias a la confluencia en el pasado de las culturas cristiana, judía y musulmana.

"Dentro de ese legítimo orgullo se inscribe nuestro compromiso decidido con la preservación y promoción de la difusión del legado sefardí", ha explicado para recordar después la ley que desde 2015 ha abierto la puerta a conceder la nacionalidad española a los judíos sefardíes de origen español.

El presidente del Senado ha destacado igualmente la "absoluta firmeza" de los poderes públicos españoles en la lucha contra el antisemitismo.